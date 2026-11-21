La Juventus Next Gen è attesa dalla trasferta contro la Giana Erminio , un confronto importante per confermare i progressi mostrati nell'ultimo turno. Il convincente 3-0 rifilato al Treviso ha rappresentato la migliore prova stagionale dei bianconeri, chiamati ora a dimostrare continuità e a trasformare quella prestazione in un nuovo punto di partenza.

Giana Erminio-Juve Next Gen, orario e dove vederla

La Juventus Next Gen si prepara a tornare in campo per la 15ª giornata del Girone A di Serie C, che vede i bianconeri impegnati in trasferta contro la Giana Erminio. La partita è in programma sabato 21 novembre 2026 allo stadio Comunale Città di Gorgonzola, con calcio d'inizio fissato alle ore 17:30. La gara è visibile in diretta televisiva su Sky Sport, mentre per seguirla in streaming sono disponibili le piattaforme NOW e Sky Go. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.