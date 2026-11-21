La Juve Next Gen cala il tris contro la Giana Erminio e conferma il momento di crescita dopo il successo con il Treviso. I bianconeri si allontanano dalla zona rossa e iniziano ad assaporare l’aria dei playoff, dopo la seconda vittoria di fila. Un successo al termine di una partita ricca di occasioni (21 tiri dei bianconeri) e sbloccata solo da un gran gol da fuori di Brugarello. I padroni di casa non si arrendono e pareggiano allo scadere del primo tempo con Quaggio, autore di un eurogol in semirovesciata. Quarantacinque minuti di fuoco con anche due legni colpiti da una parte e dall’altra: prima Konate e poi Ballabio. L’attaccante della Juve cestina anche un gol a portiere battuto, a causa di un gran salvataggio di Rovinelli. Il copione nella ripresa non cambia e Merola colpisce la traversa. Una maledizione che si spezza solo grazie a Oboavwoduo che fa gol dopo un minuto dal suo ingresso in campo. Poi Durmisi a dieci dalla fine ci mette la firma con una bella rete da bomber: finta e bolide sotto la traversa.