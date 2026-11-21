Durmisi chiude i giochi, tris Juve Next Gen! Giana ko: in gol anche Oboavwoduo e Brugarello
La Juve Next Gen cala il tris contro la Giana Erminio e conferma il momento di crescita dopo il successo con il Treviso. I bianconeri si allontanano dalla zona rossa e iniziano ad assaporare l’aria dei playoff, dopo la seconda vittoria di fila. Un successo al termine di una partita ricca di occasioni (21 tiri dei bianconeri) e sbloccata solo da un gran gol da fuori di Brugarello. I padroni di casa non si arrendono e pareggiano allo scadere del primo tempo con Quaggio, autore di un eurogol in semirovesciata. Quarantacinque minuti di fuoco con anche due legni colpiti da una parte e dall’altra: prima Konate e poi Ballabio. L’attaccante della Juve cestina anche un gol a portiere battuto, a causa di un gran salvataggio di Rovinelli. Il copione nella ripresa non cambia e Merola colpisce la traversa. Una maledizione che si spezza solo grazie a Oboavwoduo che fa gol dopo un minuto dal suo ingresso in campo. Poi Durmisi a dieci dalla fine ci mette la firma con una bella rete da bomber: finta e bolide sotto la traversa.
Giana Erminio-Juve Next Gen, la cronaca del match
96' - L'arbitro fischia tre volte: la Juve vince 3-1 a Gorgonzola contro la Giana Erminio e conquista la seconda vittoria di fila.
96' - Concessi 6 minuti di recupero.
90' - Altri cambi: Guerra e Mazur per Konaté e Ripani.
87' - Cambio nella Juve, Brambilla si copre: Owusu al posto di Durmisi.
83' - L'arbitro va al monitor e conferma il gol.
82' - LA GIANA ERMINIO SI GIOCA LA CARD!
Il tecnico di casa manda l'arbitro al monitor per giudicare un possibile fallo di Durmisi prima del gol.
81' - TRIS DELLA JUVENTUS!
Turco imbuca per Durmisi, che con una bella finta mette a sedere Rovinelli e poi fa partire un piattone che si insacca sotto la traversa. Quarta rete in campionato per l'attaccante bianconero.
76' - Doppio cambio Giana: Zanchetta e Quaggio lasciano il campo a Nucifero e Zamparo.
72' - Ammonito anche Zanchetta.
71' - Doppio cambio nella Giana Erminio: entrano Manzoni e Magazzù, escono Tornaghi e Renda.
67' - MAZZA TIENE IN VITA LA GIANA!
Dopo un duello di Konaté con la difesa, la palla arriva a Durmisi, che affronta il portiere avversario, che ancora una volta ci mette una pezza.
64' - GOL DELLA JUVENTUS!
Turco viene imbeccato sulla fascia, l'esterno trova Oboavwoduo sul secondo palo e chiama Mazza al miracolo, poi sulla respinta l'inglese fa gol.
62' - Cambio nella Juve: Oboavwoduo prende il posto di un ottimo Merola.
59' - ENNESIMA OCCASIONE JUVE!
Gran giocata di Turco, che arriva sul fondo, salta un avversario e crossa bene per Konaté, che di testa per poco non fa gol.
59' - Renda trattiene Ripani e si prende il giallo.
57' - KONATE' SPRECA ANCORA!
La Giana perde palla, Durmisi ne approfitta, punta la porta e poi serve Konaté, che non è freddo e calcia addosso a Mazza.
54' - Cambio nella Giana Erminio: Marotta lascia il campo a Muhameti.
53' - ANCORA MANGIAPOCO!
Il portiere bianconero fa un altro super intervento su Ruffini: gran volo e destro neutralizzato.
51' - Anche in questo caso per l'arbitro non c'è nulla.
51' - BRAMBILLA SI GIOCA LA SECONDA CARD!
Turco viene atterrato in area da Ballabio e la Juve chiede un rigore.
50' - DOPPIA PARATA DI MANGIAPOCO!
Il portiere della Juve dice di no prima a Zanchetta e poi anche a Marotta con un super intervento.
46' - TRAVERSA DELLA JUVE!
Gran gioca di Merola, che stoppa il pallone e calcia al volo di sinsitro, centrando il legno.
46' - La Giana Erminio dà il via al secondo tempo.
46' - Dopo un minuto di recupero, l'arbitro fischia due volte: il primo tempo termina 1-1 con i gol di Brugarello per la Juve e Quaggio per la Giana Erminio.
45' - PAREGGIO DELLA GIANA ERMINIO!
Dagli sviluppi di un corner, Mangiapoco respinge il pallone, ma resta nei pressi dell'area, dove arriva a Quaggio che lo stoppa, palleggia, se lo alza e in semirovescita la mette sotto l'incrocio.
39' - L'arbitro va al monitor e decide in un istante, non c'è nulla.
38' - BRAMBILLA SI GIOCA L'FVS!
La Juve chiede un rosso per Rovinelli per una spinta su Durmisi.
34' - GOL DELLA JUVENTUS!
Brugarello fa un grande anticipo sulla trequarti, fa una finta su Marotta e poi calcia rasoterra da oltre venti metri, trovando l'angolo basso.
33' - Merola fa una magia sulla linea di fondo, entra in area e calcia da posizione defilata, ma Mazza è attento.
31' - KONATE' SPRECA, ROVINELLI SALVA TUTTO!
L'attaccante bianconero si invola verso la porta, salta il portiere e si allunga un po' il pallone, che deve solo spedire in rete, ma sulla linea il difensore della Giana fa un miracolo.
26' - Pagnucco spinge sulla destra, arriva in area e prova la rasoiata potente, ma nessuno in area è lesto e pronto a respingere in rete.
19' - UN'ALTRA OCCASIONE PER LA JUVE!
Merola porta bene palla e imbuca per Konaté, che di sinistro calcia in diagonale e per poco non trova il secondo palo.
16' - Ammonito Merola: il centrocampista entra in ritardo su Ghezzi e si prende il giallo.
12' - TRAVERSA DELLA GIANA!
Ballabio si libera sulla trequarti e fa partire un destro a giro che colpisce la traversa.
11' - ANCORA COMELLI!
Non c'è un attimo di pausa, la Giana Erminio riparte e trova l'ispirato Comelli, che converge bene in area, calcia ma non prende la porta.
10' - PALO DELLA JUVE!
Bel cross di Merola per Konaté, che di testa gira bene e prende il palo.
9' - SUPER CHANCE PER LA JUVE!
Sul ribaltamento di fronte, la Giana Erminio si fa trovare scoperta e Durmisi si lancia a tu per tu con il portiere, ma calcia fuori.
8' - GRANDE OCCASIONE PER LA GIANA ERMINIO!
Comelli con una bella rasoiata trova Ballabio in area, che di tacco tenta l'eurogol, ma il pallone esce di un soffio.
6' - Anche la Juve è viva: Pagnucco si libera sulla destra e appoggia per Macca, che calcia dal limite di prima ma non trova la porta.
4' - Marotta strappa in mezzo al campo e allarga per Comelli, l'esterno punta l'uomo e serve in area Quaggio, che prova una rovesciata che non gli reisce.
1' - La Juve gioca il primo pallone del match.
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