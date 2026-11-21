L'inizio di stagione della Juventus non è stato dei migliori e ora i bianconeri hanno bisogno di punti per avvicinarsi alla zona Champions League. Per questo contro il Venezia i bianconeri non potranno permettersi di sbagliare. Dalle condizioni della squadra fino al piano partita: alla vigilia dell'incontro l'allenatore della Vecchia Signora ha presentato il match in conferenza stampa.

Spalletti ha iniziato facendo un punto sulle condizioni della squadra: "Oltre a quelli che hanno infortuni ancora lunghi, non ci saranno Kalulu e Nico Gonzalez. Gli altri sono tutti a disposizione. Ci sono stati dei recuperi importanti, aldilà della fatica per i voli con le nazionali. Ma gli ultimi due allenamenti sono stati molto buoni e ci hanno permesso di ritrovare il nucleo della squadra".

Su Conceicao ha poi aggiunto: "Dall'inizio? Lo valuteremo con calma, perché c'è da fare la considerazione che ha bisogno delle prime due spallate per sentirsi totalmente guarito. Era successo anche a me. Solo dopo quel contatto lì potrai renderti conto di non subire dolore e timori. Può succedere, che sia prima o dopo".

L'allenatore bianconero ha poi parlato di Woltemade: "E' uno che diventa abbastanza energico oltre che tecnico quando è nel traffico, nello stretto. Le leve lunghe farebbero pensare che troverebbe difficoltà, ma trova soluzioni, ha sintesi. Non ha quell'impatto fisico che potrebbe far vedere per l'altezza e la stazza che ha. Ultimamente però ha fatto vedere un miglioramento pratico, visibile, si trova bene in quella posizione lì. Deve reggere più botta nel duello con le spalle girate al difensore. Quello lo può migliorare ma è un ragazzo che ha sempre voglia di mettere nuove cose nel suo bagaglio e prima o poi ci riuscirà".

Zidane e Conte nelle ultime settimane hanno rivelato di voler allenare la Juve: "Gelosia? Trovo normale che un allenatore senza squadra speri di sedersi in una panchina importante come può essere quella della Nazionale, del Milan, dello United, della Juventus. Non trovo il motivo di tutto questo rumore dopo quelle parole. Al suo posto avrei fatto la stessa cosa? Se me lo domanda così, io quando non allenavo sono andato a guardare gli altri allenatori per imparare nuove cose, a studiare, cercare nuove soluzioni per la squadra successiva che avrei allenato, facendolo con totale rispetto per quello che sarebbe potuto essere l'immediato futuro o il mio percorso più avanti. Senza nessun problema di dover aspettare un momento opportuno per ributtarmi dentro la mischia.

Ekhator prima della pausa ha giocato qualche minuto e in Nazionale U21 ha convinto: "Non ce l'ho mai avuto a disposizione. Facciamolo tornare, poi gli troverò più spazio. Il ragazzo è sicuramente una prospettiva importante. Come si dice sempre, prima di diventare campioni sono stati giovani di buone prospettive. Lui è di quel livello lì e spero che ci faccia vedere la sua condizione fisica sempre in maniera più presente, poi gli si ritaglierà degli spazi. Se se lo merita non ci faremo condizionare dall'età. Anche perché ha quella fisicità per prendere palla addosso, di stare in campo con le mani dell'avversario sulla schiena. Siamo contenti".

I bianconeri hanno ottime statistiche in fase di non possesso ma al tempo stesso hanno subito troppi gol: "Concediamo pochissimo, ma abbiamo un numero elevato di gol presi. Dobbiamo arrivare a non concedere quasi niente, altrimenti il rischio di prendere gol c'è sempre. Io però ho visto una squadra responsabile, un modo di lavorare serio, anche se poi a volte i numeri non ti premiano. Bisogna andare avanti a fare le cose in maniera corretta".

Per Spalletti sarà una partita molto speciale, la numero 600 della sua carriera da allenatore: "Posso dire che io sto preparando la partita di domani con la stessa voglia ed emozione della prima. Poi ci sono stati dei momenti durante questo percorso che hanno segnato quella che è la mia carriera da allenatore, il mio essere professionista. Sono molto felice di aver fatto questo tour nel calcio, perché un po' stata la mia vita, il mio desiderio di quando ero bambino. Mi manca solo una categoria per essere stato in tutti gli spogliatoi di tutte le categorie del calcio e prima o poi ci arriverò, ne vado orgoglioso. Ho imparato a essere felice anche delle cose che non vanno a tuo favore durante le stagioni. Sono felice e spero di arrivare più in là possibile".

Ora i bianconeri avranno un calendario sulla carta positivo: "Secondo me c'è la possibilità di agganciare delle posizioni davanti, però il nostro obiettivo non è arrivare da qualche parte ma diventare qualcosa. E' attraverso ciò che diventerai che puoi fare dei buoni risultati. Ci vogliamo fidare del nostro lavoro anche quando non viene premiato, vogliamo creare abitudini di ricerca e miglioramento costanti".

Durante la sosta hanno fatto molto rumore le parole di McKennie, che ha poi voluto chiarire la sua posizione: "Appena sono uscite quelle parole ci siamo sentiti e già andandola a guardare in profondità non mi sembrava che avesse alluso alla possibilità di andare. Ha fatto solo un discorso in generale. Ho un buonissimo rapporto, ci parlo direttamente e ne abbiamo parlato. E' assolutamente tranquillo".

E a proposito di rapporti, l'allenatore bianconero ha parlato della crescita di Gatti: "Si sta contagiando a cercare soluzioni nuove, a cercare qualcosa in più oltre che difendere. Ha giocato anche in altri ruoli e mi sembra che vada a ritrovarlo in maniera veloce e qualitativa quello che gli viene richiesto in allenamento. Deve sempre tenere presente la fatica, perché è quella che ti dice che stai lavorando bene. Sono molto contento di quella che è la sua qualità e disponibilità attuale. Dobbiamo ragionare in maniera un po' più profonda perché ci sono tre partite e tutte importanti e ravvicinate. Verranno accontetati un po' tutti perché in queste tre partite giocheranno un po' tutti".

Sui suoi ricordi del suo periodo al Venezia: "Ho ricordi splendidi di una città bellissima ma forse un po' malinconica. Produce nostalgia. Sono state le prime stagioni, ho avuto a che fare con un presidente e un direttore forti, con una squadra che ebbe delle difficoltà sui risultati. Sono stato mandato via, poi richiamato, poi rimandato via, è successo un po' di casino in quella stagione. Voglio fare i complimenti a Davide Nicola, che riesce sempre a dare qualcosa di nuovo alla squadra. Sono una squadra molto verticale, che già prima aveva giocato bene ma senza risultati. Ora hanno cominciato a fare punti e proveranno a tirarci il collo di continuo. Se non staremo in equilibrio ci costringeranno a delle rincorse forsennate e poi la squadra senza equilibrio rischia di predere la tranquillità".

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