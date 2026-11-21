La Juve si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali. I bianconeri ospiteranno il Venezia di Davide Nicola all'Allianz Stadium nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A, con l'obiettivo di ritrovare i tre punti dopo il pareggio contro la Fiorentina. Buone notizie per Luciano Spalletti, che ritrova diverse pedine importanti. Su tutte Francisco Conceicao, pronto a tornare a disposizione e a garantire maggiore imprevedibilità alla manovra offensiva bianconera. Il portoghese potrebbe rappresentare un'arma preziosa anche a partita in corso, in attesa di ritrovare la migliore condizione fisica. Presenti anche Zhegrova ed Ekhator, mentre sulle corsie esterne il tecnico di Certaldo potrà nuovamente contare su Cambiaso e Celik. Restano invece fuori Kalulu e Nico Gonzalez, oltre ai lungodegenti Yildiz, Locatelli, Thuram e Grabara.