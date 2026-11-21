Convocati Juve contro il Venezia, rientro chiave! Su chi può contare Spalletti
La Juve si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali. I bianconeri ospiteranno il Venezia di Davide Nicola all'Allianz Stadium nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A, con l'obiettivo di ritrovare i tre punti dopo il pareggio contro la Fiorentina. Buone notizie per Luciano Spalletti, che ritrova diverse pedine importanti. Su tutte Francisco Conceicao, pronto a tornare a disposizione e a garantire maggiore imprevedibilità alla manovra offensiva bianconera. Il portoghese potrebbe rappresentare un'arma preziosa anche a partita in corso, in attesa di ritrovare la migliore condizione fisica. Presenti anche Zhegrova ed Ekhator, mentre sulle corsie esterne il tecnico di Certaldo potrà nuovamente contare su Cambiaso e Celik. Restano invece fuori Kalulu e Nico Gonzalez, oltre ai lungodegenti Yildiz, Locatelli, Thuram e Grabara.
La lista dei convocati di Spalletti
Sono 22 i calciatori chiamati dal tecnico bianconero per la sfida contro gli arancioneroverdi. Di seguito l'elenco completo dei convocati:
Portieri: Pinsoglio, Vicario, Neto.
Difensori: Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Cambiaso, Rugani, Lucumi, Cabal.
Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr.
Attaccanti: Conceicao, Kolo Muani, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Woltemade.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS