La pausa nazionali è terminata ed è arrivato il momento di tornare a pensare alla Serie A . Dopo il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina, la Juventus si prepara a sfidare il Venezia , match da vincere a ogni costo. I bianconeri sono alla ricerca dei tre punti e se la dovranno vedere con la squadra di Nicola , in piena zona retrocessione. Occhio però ad abbassare troppo la guardia: gli arancioneroverdi contro il Napoli hanno fatto vedere di sapere come far male a squadre sulla carta più forti di loro. Servirà una partita di grande concentrazione, vietato abbassare la guardia . Ma come scenderà in campo la Vecchia Signora? Di certo Spalletti dovrà fare i conti ancora con due assenze, come specificato da in conferenza stampa : " Oltre a quelli che hanno infortuni ancora lunghi, non ci saranno Kalulu e Nico Gonzalez. Gli altri sono tutti a disposizione". Ecco la formazione ufficiale bianconera.

Spalletti, ancora fuori Gatti. Anche Sarr in panchina

Con Kalulu infortunato, le scelte in difesa per Spalletti diventano limitatissime. La linea di difesa bianconera passa da tre a quattro, restano fuori Gatti e Lucumì: giocano Celik a destra, Bremer e Kelly al centro e Cabal a sinistra. Nessun dubbio, invece, in porta, dove il titolare è ancora una volta Vicario. Il portiere italiano sta giocando un'ottima partita, conquistando giornata dopo giornata sempre più fiducia e il favore del pubblico. A centrocampo la situazione infortunati è ancora molto grave. Locatelli e Thuram ne avranno ancora per molto e quindi le uniche alternative a disposizione di Spalletti restano Douglas Luiz, Koopmeiners e McKennie. Resta fuori Sarr come alternativa.