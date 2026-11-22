Alajbegovic "padrone del campo", Ibra dall'elogio al trucco svelato: l'incontro sa di destino Juve
TORINO - Un abbraccio vero, sentito. E poi un in bocca al lupo per il futuro. Zlatan Ibrahimovic e Kerim Alajbegovic si sono ritrovati e si sono ricambiati la reciproca stima, l’ammirazione che uno - campionissimo - ha per l’altro, che ha ancora tanto da dimostrare. Ma il talento, ecco: quello è indiscutibile, e fa sognare. Sognare una carriera alla Ibra. Sognare di raggiungere quelle vette che solo adesso il bosniaco ha iniziato a sfiorare. Entrambi hanno intanto sorriso del destino in comune: Ibra è arrivato alla Juve a 23 anni, Alaj addirittura a 18.
Alajbegovic, la lezione di Ibrahimovic
Per entrambi è stata la prima chiamata vera. Quella forte. Quella da non sbagliare. Quella per cui, dallo svedese, l’esterno si è preso un po’ di consigli, praticamente in serie, per fare meglio. Sempre più. Proprio adesso che è un titolare (quasi) inamovibile di questa squadra.
Godersi il momento, sì: ma la lezione di Ibra è sembrata pure quella di un fratello maggiore. Cioè: divertirsi, però il lavoro resta al primo posto. In fondo, lo svedese è lo stesso che l’aveva consigliato al Milan non più tardi di qualche mese fa.
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