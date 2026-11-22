TORINO - Un abbraccio vero, sentito. E poi un in bocca al lupo per il futuro. Zlatan Ibrahimovic e Kerim Alajbegovic si sono ritrovati e si sono ricambiati la reciproca stima, l’ammirazione che uno - campionissimo - ha per l’altro, che ha ancora tanto da dimostrare. Ma il talento, ecco: quello è indiscutibile, e fa sognare. Sognare una carriera alla Ibra. Sognare di raggiungere quelle vette che solo adesso il bosniaco ha iniziato a sfiorare. Entrambi hanno intanto sorriso del destino in comune: Ibra è arrivato alla Juve a 23 anni, Alaj addirittura a 18.