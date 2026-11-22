Infortuni Juve, segnale Thuram! Le risposte di Yildiz, Adzic e come cambia il calciomercato
TORINO - “Gente che entra, gente che esce”. Non potrebbe esserci riferimento cinematografico più ficcante per raccontare il via vai - puntualissimo - che è solito palesarsi ogni settimana davanti alle mura del J-Medical. Per ogni bianconero di rientro dai box, infatti, ce n’è sempre un altro a percorrere il sentiero inverso. È stato così la scorsa settimana, quella che ha visto Chico e Cambiaso scambiarsi il testimone con Kalulu. Guai, dunque, a illudersi che la giornata di domani - quella in cui Khephren Thuram lascerà una volta per tutte il J-medical per trasferirsi in pianta stabile alla Continassa - possa consegnare uno spartito differente.
Adzic ko, le condizioni
Stavolta, almeno, a finire ko è stato un profilo che - formalmente - non fa parte della rosa di Luciano Spalletti: Vasilije Adzic. L’infortunio al ginocchio rimediato dal montenegrino in Nations League pare, infatti, più grave del previsto. Al punto che la Juve - di comune accordo col Sassuolo - si sarebbe riservata di valutarne le condizioni “in casa”.
Si teme, insomma, un lungo stop, in linea - chissà - con quello di Khephren Thuram, costretto a saltare tutta la preparazione estiva con la Juventus per via di una condropatia rotulea al ginocchio destro che ha richiesto l’intervento chirurgico del “solito” Sonnery-Cottet.
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