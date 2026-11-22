TORINO - “Gente che entra, gente che esce”. Non potrebbe esserci riferimento cinematografico più ficcante per raccontare il via vai - puntualissimo - che è solito palesarsi ogni settimana davanti alle mura del J-Medical. Per ogni bianconero di rientro dai box, infatti, ce n’è sempre un altro a percorrere il sentiero inverso. È stato così la scorsa settimana, quella che ha visto Chico e Cambiaso scambiarsi il testimone con Kalulu. Guai, dunque, a illudersi che la giornata di domani - quella in cui Khephren Thuram lascerà una volta per tutte il J-medical per trasferirsi in pianta stabile alla Continassa - possa consegnare uno spartito differente.