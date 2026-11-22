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Juve-Venezia, diretta: risultato in tempo reale. Fischi all'Allianz Stadium
Pubblicato il 22.11.2026, 10:01 (Aggiornato il 22.11.2026, 13:25)
15 min
Tra dubbi e certezze la Juve è pronta a tornare in campo per affrontare il Venezia allo Stadium. I bianconeri vogliono ripartire bene per cercare di ridurre il gap dal quarto posto e non perdere ulteriore terreno visti anche i risultati delle partite del sabato. Spalletti e la squadra hanno voglia di conquistare tre punti che possono aprire un ciclo importante prima del nuovo anno.
13:25
Guarda chi si vede!
All'Allianz Stadium per Juventus-Venezia presenti anche il 10 bianconero Kenan Yildiz e il capitano juventino Manuel Locatelli: entrambi sono ancora ai box
13:18
FINE PRIMO TEMPO
45' + 1' - Si chiude la prima frazione di gioco con un tiro da fuori di Celik che termina altissimo. E' 0-0 tra Juve e Venezia all'intervallo, e lo Stadium fischia
13:17
Un minuto di recupero
45' - Solo altri 60 secondi da giocare prima dell'intervallo
13:17
MCKENNIE!
45' - Calcio d'angolo dalla sinistra, lo statunitense si libera da Hainaut e stacca da solo di testa ma non trova lo specchio della porta
13:11
Primi fischi allo Stadium
40' - Prima un contropiede non sviluppato bene, poi gli errori tecnici e la ripartenza del Venezia che calcia pericolosamente da fuori con Lauberbach (deviato in out). E l'Allianz Stadium inizia a rumoreggiare...
13:08
Alajbegovic rientra
37' - Woltemade era già pronto ad entrare, con tanto di pettorina pronta. Ma il bosniaco prova a rientrare in campo
13:06
Problemi per Alajbegovic
34' - Il bosniaco si tocca all'altezza della tibia sinistra: resta giù dolorante, da valutare le sue condizioni e se riuscirà a proseguire o meno
13:01
Ci prova Busio
30' - Si rifà vedere il Venezia in avanti: ripartenza veloce, palla per Busio che dai 25 metri calcia. La palla rimbalza davanti a Vicario che non si lascia sorpendere e manda in corner
12:54
MAGIA ZHEGROVA!
23' - In una fase di confusione il kosovaro fa tunnel, salta l'avversario e si avvicina alla porta concludendo con un sinistro forte: tiro però centrale e Stankovic manda in calcio d'angolo
12:51
Occasione Juve
19' - Azione manovrata della Juventus, filtrante per Koopmeiners in area ma è tempestivo il ripiegamento di Hainaut che mette la palla in corner prima che l'olandese possa calciare in porta
12:46
Fase di studio
14' - Possesso palla lento e orizzentale dei bianconeri, che non riescono ad alzare il ritmo contro un Venezia ben messo in campo. Ritmi che si sono abbassati dopo un paio di folate pericolose degli arancioneroverdi, la Juve non trova imbucate né riesce ad attaccare la profondità
12:39
Botta e risposta
7' - Reazione Juve con un bel cross sul secondo palo per McKennie, che viene provvidenzialmente disturbato al momento dello stacco. Subito altra ripartenza velenosa del Venezia che arriva al tiro con Hainaut
12:36
BREMER DECISIVO!
5' - Clamorosa occasione per il Venezia: la Juve prova a sfondare ma trova un muro, ripartenza velocissima degli ospiti con Adams che si invola verso la porta, perde un attimo di troppo e calcia ma Bremer rientra e con un intervento provvidenziale manda in corner
12:31
SI PARTE!
1' - Comincia la sfida tra Juventus e Venezia all'Allianz Stadium: arriva il fischio d'inizio di Arena
12:19
Spalletti: "Parole Conte? Quando alleni la Juve..."
Spalletti a Dazn: "C'è ancora l'entusiasmo di preparare la partita, l'aspirazione è arrivare alla 601 (ride, ndr). Pazienza contro il Venezia? Visto come ci chiamiamo e i calciatori che abbiamo, le soluzioni non sono una soltanto ma dobbiamo tenere bene l'equilibrio e stare attenti sulle loro ripartenze. Nicola l'ha messa a posto ed è bravo a tirare fuori soluzioni nuove. Equilibrio e pazienza, ma allo stesso tempo bisogna andare a determinare con le scelte e soluzioni. Parole Conte? Devo pensare al campo e a vincere la partita di oggi. Quando alleni la Juve se non vuoi lo svolazzio in testa dei discorsi devi andare a vincere le partite. Tutto questo è normale quando raggiungi un certo livello". Poi lo salutano e lui risponde: "Si va via?", sorride e saluta.
12:10
Giaccherini e le parole di Conte
Giaccherini e le parole di Conte sul possibile ritorno alla Juve, l'analisi a Dazn: "Conoscendo Antonio lui fa fatica a stare lontano dai campi. Vuole allenare, è la sua vita così come la Juve rappresenta la sua vita, da calciatore prima e da allenatore poi. Io l'ho avuto da tecnico, abbiamo iniziato un ciclo che poi è stato quello più vincente in Italia. Perché ora? Perché la situazione in casa Juve è questa: c'è anche grande pressione sulle spalle di Luciano. C'è stata la possibilità di ritorvarsi con la Juve in passato, ma non si sono mai riuniti... Dall'altro lato c'è un allenatore che ha tanta pressione addosso, perché allenare la Juve te la dà questa pressione: è il gioco delle parti! Spalletti ha rispedito al mittente? Credo sia giusto così, ognuno tira l'acqua al suo mulino, è normale e credo loro due lo sappiano. Si parlava anche di Inzaghi qualche tempo fa in ottica Juve, è normale. Spalletti ha le spalle larghe da reggere qualsiasi tipo di pressione"
11:56
Celik: "Mi sento bene"
Celik a Dazn nel pre partita sulla condizione: "Mi sento molto bene, mi sono preparato bene per questa partita e sono pronto per dare il massimo. Distanza dalla Champions? Ci sono ancora tante partite, ma pensiamo al Venezia, dobbiamo vincere e poi passo dopo passo cerchiamo di arrivare all'obiettivo".
11:46
Il messaggio della Curva Sud della Juve
Poco prima di Juve-Venezia è apparso uno striscione all'esterno dell'Allianz Stadium da parte della Curva Sud bianconera: “Chi rema contro squadra e società non ha alcuna dignità. Rispettate e onorate questa maglia per la gente e per gli ultrà".
11:35
Venezia, le scelte di Nicola
Qualche sorpresa anche nel Venezia con Nicola che sceglie Haps e manda in panchina Yeboah. Ecco l'undici iniziale dei lagunari:
Venezia (3-5-2): Stankovic, Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Lauberbach, Adams. A disp.: Montipò, Schingtienne, Rrahmani, Fanne, Yeboah, Rufai, Bella Kotchap, Sagrado, Helgasson, Dagasso, Duncan, Berardi, Lisman, Fernandez, Ale Gomes. All. Nicola
11:26
Juve, le scelte di Spalletti
Spalletti sceglie di cambiare l'undici titolare nella sfida col Venezia. Non ci sono le due punte assieme ma il tecnico ha scelto Kolo Muani come riferimento con Woltemade in panchina.
Juve (4-2-3-1): Vicario, Celik, Bremer, Lucumì, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Zhegrova, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Pinsoglio, Neto, Gatti, Conceicao, Boga, Ekhator, Cambiaso, Rugani, Lucumi, Woltemade, Sarr. All. Spalletti
11:17
Spalletti e il confronto con Nicola
Luciano Spalletti arriva alla sfida contro il Venezia con un bilancio positivo nei confronti dei lagunari. Il tecnico bianconero non ha mai perso contro i veneti in Serie A, collezionando tre successi e un pareggio nei quattro precedenti disputati. Situazione decisamente diversa per Davide Nicola, che non è ancora riuscito a battere la Juventus nel massimo campionato: nei 15 incroci da allenatore ha rimediato quattro pareggi e ben 11 sconfitte. Ancora più significativo il rendimento di Spalletti negli scontri diretti con il collega. L'allenatore toscano ha infatti conquistato tutte e sette le partite di Serie A disputate contro Nicola, senza lasciare per strada nemmeno un punto.
11:02
Segnali positivi da Thuram
Il ritorno in campo di Thuram non è ancora imminente, ma i primi segnali positivi rappresentano comunque una notizia incoraggiante per Spalletti. Il centrocampista potrà infatti riprendere gradualmente confidenza con il terreno di gioco, seguendo un percorso di recupero senza forzare i tempi. Inizialmente sarà impegnato in palestra con specifiche sessioni di riatletizzazione, prima di tornare a svolgere le prime corse all'aperto sui campi della Continassa. Un programma simile a quello già intrapreso da Kenan Yildiz, che da circa due settimane sta portando avanti il proprio percorso di recupero.
10:49
Juve-Venezia, non è la prima volta alle 12:30
Non è la prima volta che Juventus e Venezia si affrontano all'Allianz Stadium con calcio d'inizio fissato alle 12:30. Un precedente che risale al 1° maggio 2022, quando le due formazioni si ritrovarono una di fronte all'altra in occasione del campionato di Serie A. In quell'occasione furono i bianconeri a conquistare l'intera posta in palio, imponendosi per 2-1. Decisivo fu Leonardo Bonucci, autore di entrambe le reti della squadra torinese. Al Venezia non bastò invece il gol realizzato da Mattia Aramu per evitare la sconfitta. Oggi, a distanza di oltre quattro anni, le due squadre tornano a sfidarsi nello stesso orario e sul medesimo campo.
10:40
Spalletti risponde a Conte: “Ho sempre portato rispetto…”
L’allenatore della Juve durante la conferenza ha risposto anche alle parole di Conte: "Gelosia? Trovo normale che un allenatore senza squadra speri di sedersi in una panchina importante come può essere quella della Nazionale, del Milan, dello United, della Juventus. Non trovo il motivo di tutto questo rumore dopo quelle parole. Al suo posto avrei fatto la stessa cosa? Se me lo domanda così, io quando non allenavo sono andato a guardare gli altri allenatori per imparare nuove cose, a studiare, cercare nuove soluzioni per la squadra successiva che avrei allenato, facendolo con totale rispetto per quello che sarebbe potuto essere l'immediato futuro o il mio percorso più avanti. Senza nessun problema di dover aspettare un momento opportuno per ributtarmi dentro la mischia".
10:30
Juve, i precedenti col Venezia
La Juventus si prepara ad affrontare il Venezia forte di una tradizione decisamente favorevole negli scontri diretti in Serie A. Nelle 28 partite disputate nella massima serie contro i lagunari, i bianconeri hanno conquistato 18 vittorie, a fronte di otto pareggi e appena due sconfitte. Un bilancio che colloca la squadra torinese al secondo posto tra quelle che hanno battuto più volte il Venezia nella storia del campionato: davanti c'è soltanto il Milan, con 19 successi. Anche il rendimento più recente conferma il predominio juventino. La Vecchia Signora non perde contro gli arancioneroverdi da 14 incontri consecutivi, nei quali ha raccolto 11 vittorie e tre pareggi. Un'imbattibilità importante, anche se nelle ultime quattro sfide il percorso è stato meno netto, con due successi e altrettanti pareggi. Il Venezia non ha mai vinto in trasferta contro la Juventus in Serie A: nei 14 precedenti disputati in casa dei bianconeri si contano 11 successi juventini e tre pareggi.
10:20
Le probabili formazioni
Le possibili scelte di Spalletti e Nicola in vista della sfida delle 12:30 allo Stadium:
Juve (3-4-2-1): Vicario, Gatti, Bremer, Lucumì; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Celik; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti
Venezia (3-5-2): Stankovic, Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola
Arbitro: sig. Arena
10:09
I convocati di Spalletti
Sono 22 i calciatori chiamati dal tecnico bianconero per la sfida contro il Venezia. Di seguito l'elenco completo dei convocati:
Portieri: Pinsoglio, Vicario, Neto.
Difensori: Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Cambiaso, Rugani, Lucumi, Cabal.
Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr.
Attaccanti: Conceicao, Kolo Muani, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Woltemade.
10:00
Juve-Venezia, orario e dove vederla
La Juventus si prepara a tornare in campo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali e lo farà davanti al proprio pubblico contro il Venezia. La partita, valida per la dodicesima giornata di Serie A, è in programma domenica 22 novembre all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 12:30. Per quanto riguarda la copertura televisiva, la gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli appassionati potranno seguire il match anche tramite l'applicazione ufficiale della piattaforma su smartphone, pc e tablet.
Allianz Stadium - Torino
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