Tra dubbi e certezze la Juve è pronta a tornare in campo per affrontare il Venezia allo Stadium. I bianconeri vogliono ripartire bene per cercare di ridurre il gap dal quarto posto e non perdere ulteriore terreno visti anche i risultati delle partite del sabato. Spalletti e la squadra hanno voglia di conquistare tre punti che possono aprire un ciclo importante prima del nuovo anno.

45' + 1' - Si chiude la prima frazione di gioco con un tiro da fuori di Celik che termina altissimo. E' 0-0 tra Juve e Venezia all'intervallo, e lo Stadium fischia

12:19

Spalletti: "Parole Conte? Quando alleni la Juve..."

Spalletti a Dazn: "C'è ancora l'entusiasmo di preparare la partita, l'aspirazione è arrivare alla 601 (ride, ndr). Pazienza contro il Venezia? Visto come ci chiamiamo e i calciatori che abbiamo, le soluzioni non sono una soltanto ma dobbiamo tenere bene l'equilibrio e stare attenti sulle loro ripartenze. Nicola l'ha messa a posto ed è bravo a tirare fuori soluzioni nuove. Equilibrio e pazienza, ma allo stesso tempo bisogna andare a determinare con le scelte e soluzioni. Parole Conte? Devo pensare al campo e a vincere la partita di oggi. Quando alleni la Juve se non vuoi lo svolazzio in testa dei discorsi devi andare a vincere le partite. Tutto questo è normale quando raggiungi un certo livello". Poi lo salutano e lui risponde: "Si va via?", sorride e saluta.

12:10

Giaccherini e le parole di Conte

Giaccherini e le parole di Conte sul possibile ritorno alla Juve, l'analisi a Dazn: "Conoscendo Antonio lui fa fatica a stare lontano dai campi. Vuole allenare, è la sua vita così come la Juve rappresenta la sua vita, da calciatore prima e da allenatore poi. Io l'ho avuto da tecnico, abbiamo iniziato un ciclo che poi è stato quello più vincente in Italia. Perché ora? Perché la situazione in casa Juve è questa: c'è anche grande pressione sulle spalle di Luciano. C'è stata la possibilità di ritorvarsi con la Juve in passato, ma non si sono mai riuniti... Dall'altro lato c'è un allenatore che ha tanta pressione addosso, perché allenare la Juve te la dà questa pressione: è il gioco delle parti! Spalletti ha rispedito al mittente? Credo sia giusto così, ognuno tira l'acqua al suo mulino, è normale e credo loro due lo sappiano. Si parlava anche di Inzaghi qualche tempo fa in ottica Juve, è normale. Spalletti ha le spalle larghe da reggere qualsiasi tipo di pressione"

11:56

Celik: "Mi sento bene"

Celik a Dazn nel pre partita sulla condizione: "Mi sento molto bene, mi sono preparato bene per questa partita e sono pronto per dare il massimo. Distanza dalla Champions? Ci sono ancora tante partite, ma pensiamo al Venezia, dobbiamo vincere e poi passo dopo passo cerchiamo di arrivare all'obiettivo".

11:46

Il messaggio della Curva Sud della Juve

Poco prima di Juve-Venezia è apparso uno striscione all'esterno dell'Allianz Stadium da parte della Curva Sud bianconera: “Chi rema contro squadra e società non ha alcuna dignità. Rispettate e onorate questa maglia per la gente e per gli ultrà".

11:35

Venezia, le scelte di Nicola

Qualche sorpresa anche nel Venezia con Nicola che sceglie Haps e manda in panchina Yeboah. Ecco l'undici iniziale dei lagunari:

Venezia (3-5-2): Stankovic, Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Lauberbach, Adams. A disp.: Montipò, Schingtienne, Rrahmani, Fanne, Yeboah, Rufai, Bella Kotchap, Sagrado, Helgasson, Dagasso, Duncan, Berardi, Lisman, Fernandez, Ale Gomes. All. Nicola

11:26

Juve, le scelte di Spalletti

Spalletti sceglie di cambiare l'undici titolare nella sfida col Venezia. Non ci sono le due punte assieme ma il tecnico ha scelto Kolo Muani come riferimento con Woltemade in panchina.

Juve (4-2-3-1): Vicario, Celik, Bremer, Lucumì, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Zhegrova, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Pinsoglio, Neto, Gatti, Conceicao, Boga, Ekhator, Cambiaso, Rugani, Lucumi, Woltemade, Sarr. All. Spalletti

11:17

Spalletti e il confronto con Nicola

Luciano Spalletti arriva alla sfida contro il Venezia con un bilancio positivo nei confronti dei lagunari. Il tecnico bianconero non ha mai perso contro i veneti in Serie A, collezionando tre successi e un pareggio nei quattro precedenti disputati. Situazione decisamente diversa per Davide Nicola, che non è ancora riuscito a battere la Juventus nel massimo campionato: nei 15 incroci da allenatore ha rimediato quattro pareggi e ben 11 sconfitte. Ancora più significativo il rendimento di Spalletti negli scontri diretti con il collega. L'allenatore toscano ha infatti conquistato tutte e sette le partite di Serie A disputate contro Nicola, senza lasciare per strada nemmeno un punto.

11:02

Segnali positivi da Thuram

Il ritorno in campo di Thuram non è ancora imminente, ma i primi segnali positivi rappresentano comunque una notizia incoraggiante per Spalletti. Il centrocampista potrà infatti riprendere gradualmente confidenza con il terreno di gioco, seguendo un percorso di recupero senza forzare i tempi. Inizialmente sarà impegnato in palestra con specifiche sessioni di riatletizzazione, prima di tornare a svolgere le prime corse all'aperto sui campi della Continassa. Un programma simile a quello già intrapreso da Kenan Yildiz, che da circa due settimane sta portando avanti il proprio percorso di recupero.

10:49

Juve-Venezia, non è la prima volta alle 12:30

Non è la prima volta che Juventus e Venezia si affrontano all'Allianz Stadium con calcio d'inizio fissato alle 12:30. Un precedente che risale al 1° maggio 2022, quando le due formazioni si ritrovarono una di fronte all'altra in occasione del campionato di Serie A. In quell'occasione furono i bianconeri a conquistare l'intera posta in palio, imponendosi per 2-1. Decisivo fu Leonardo Bonucci, autore di entrambe le reti della squadra torinese. Al Venezia non bastò invece il gol realizzato da Mattia Aramu per evitare la sconfitta. Oggi, a distanza di oltre quattro anni, le due squadre tornano a sfidarsi nello stesso orario e sul medesimo campo.