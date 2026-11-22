L' emergenza infortuni continua e non lascia in pace la Juventus . Nel corso del primo tempo della partita contro il Venezia , infatti, si è fermato Kerim Alajbegovic , alle prese con un problema alla gamba sinistra . Per la squadra di Spalletti si tratta dell'ennesimo problema fisico di una stagione sfortunatissima. Ora non resta che capire la gravità dell'infortunio e i tempi di recupero.

Minuto 33, Alajbegovic stava correndo ma ha sentito improvvisamente una fitta e comincia a zoppicare . Pochi secondi dopo ha fatto il gesto con le mani per chiedere il cambio e al minuto 34 si è accasciato a terra dolorante , tenendosi con la mano la tibia sinistra, vicino al polpaccio . La situazione è sembrata subito delicata e per questo Spalletti ha mandato immediatamente Woltemade a riscaldarsi . Dopo essere uscito dal terreno di gioco, però, l'esterno bosniaco, aiutato dallo staff medico, è voluto rimanere in campo . Il classe 2007, quindi, è rimasto in campo anche se leggermente zoppicante e ha terminato il primo tempo .

Il cambio all'intervallo: cosa filtra sulle sue condizioni

Nonostante lo sforzo, nel corso dell'intervallo Spalletti ha deciso comunque di far uscire Alajbegovic e al suo posto è entrato Woltemade. Non sono ancora chiare le condizioni dell'esterno bosniaco e solo gli esami strumentali sapranno chiarire la gravità del problema. Nel dubbio, l'allenatore bianconero ha preferito sostituirlo, così da evitare di peggiorare la situazione. Interessante notare come Spalletti al suo posto non abbia fatto entrare un esterno come Boga, ma invece l'attaccante tedesco, spostando Kolo Muani largo a sinistra. Un chiaro segnale di come il francese sia più a suo agio sulla fascia che al centro dell'attacco.

Le parole di Spalletti in conferenza stampa

A parlare delle condizioni dell'attaccante è stato Luciano Spalletti, che in conferenza stampa ha spiegato: "Di solito si va a 60′, 65′ a fare il primo cambio. Alajbegovic sentiva questo dolore, quindi è più una scelta del suo stato fisico. Douglas è stata una scelta tecnica, tattica, perché non si riusciva a velocizzare l’azione".

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