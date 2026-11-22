Un primo tempo particolarmente complicato, poi l'ingresso di Woltemade (al posto dell'infortunato Alajbegovic) cambia le sorti della partita della Juve. Nella seconda frazione, infatti, i bianconeri hanno segnato ben quattro gol, vincendo per un nettissimo 4-0 contro il Venezia. In rete proprio il tedesco, seguito da Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani. Al termine dell'incontro l'allenatore della Vecchia Signora Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn ha detto: "Nel secondo tempo sono entrati a fare delle scelte, a prendere decisioni: sono stati più sciolti nelle linee di passaggio, nella ricerca di essere più squadra, nell’avere un’idea di squadra. Nel primo tempo persi troppi palloni banali, semplici: nessuno che si muoveva dalla sua posizione, nessuno che dava seguito ad un passaggio preparandolo in anticipo. Fondamentale che i calciatori riconoscessero che mancava qualcosa e che l’abbiamo poi messa nel secondo tempo”.

Le giocate di Zhegrova: "Incredibile ma serve continuità" Su Zhegrova, che ha fatto alcune giocate di grandissima classe, ha poi aggiunto: "Calciatore incredibile, a volte fa delle cose che se gli chiedi ‘Cosa hai fatto?’ non te lo sa spiegare: ha delle genialità e un piede cattivissimo, che riesce a fare la differenza. Quando tutto sembra chiuso e impossibile lui ti esce con una invenzione che non sta scritta in nessuna lavagna. Poi però ha pause, dei momenti dove non trova la posizione giusta, perde palloni velenosi con Bremer è stato bravo a chiudere. Avere questa continuità dentro il rapporto con la squadra diventa fondamentale nel calcio. Non si vive di due spunti e basta, ci vuole una continuità".