Woltemade e Kolo Muani, il retroscena del rigore: "Gli ho restituito il favore..."
Grazie alle reti di Woltemade, Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani, la Juventus ha battuto 4-0 il Venezia, portando a casa tre punti preziosissimi ma soprattutto una prestazione positiva utile a migliorare l'umore di tutto l'ambiente. A cambiare le sorti della partita, che era iniziata con diversi errori tecnici e tra i fischi del pubblico, è stato l'ingresso in campo di Woltemade al posto dell'infortunato Alajbegovic. Il tedesco è stato protagonista assoluto, prima segnando un gol e fornendo un assist e poi lasciando battere a Kolo Muani il rigore del 4-0.
"Vittoria importante, rientrati con l'atteggiamento giusto"
"Vittoria importante - ha detto l'ex Newcastle a Dazn al termine della partita -, ci sono sempre difficoltà dopo la sosta per le nazionali. Ma abbiamo fatto un grande secondo tempo, il primo no ma siamo rientrati con l'atteggiamento giusto: l'abbiamo sbloccata e poi da lì l'abbiamo vinta bene".
Il commento sulla prima frazione di gioco: "Dobbiamo essere più coraggiosi"
Il primo tempo, però, non può far dormire sogni tranquilli alla Vecchia Signora: "Serve tempo - ha continuato Woltemade -, dobbiamo essere un po' più coraggiosi ma non è facile vincere tutte le partite, specie con un 4-0. Gli avversari non sono così facili da battere, ma il secondo tempo dimostra che questa squadra c'è, la risposta è arrivata".
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