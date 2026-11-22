Grazie alle reti di Woltemade, Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani , la Juventus ha battuto 4-0 il Venezia , portando a casa tre punti preziosissimi ma soprattutto una prestazione positiva utile a migliorare l'umore di tutto l'ambiente. A cambiare le sorti della partita, che era iniziata con diversi errori tecnici e tra i fischi del pubblico, è stato l'ingresso in campo di Woltemade al posto dell' infortunato Alajbegovic . Il tedesco è stato protagonista assoluto , prima segnando un gol e fornendo un assist e poi lasciando battere a Kolo Muani il rigore del 4-0.

"Vittoria importante, rientrati con l'atteggiamento giusto"

"Vittoria importante - ha detto l'ex Newcastle a Dazn al termine della partita -, ci sono sempre difficoltà dopo la sosta per le nazionali. Ma abbiamo fatto un grande secondo tempo, il primo no ma siamo rientrati con l'atteggiamento giusto: l'abbiamo sbloccata e poi da lì l'abbiamo vinta bene".

Il commento sulla prima frazione di gioco: "Dobbiamo essere più coraggiosi"

Il primo tempo, però, non può far dormire sogni tranquilli alla Vecchia Signora: "Serve tempo - ha continuato Woltemade -, dobbiamo essere un po' più coraggiosi ma non è facile vincere tutte le partite, specie con un 4-0. Gli avversari non sono così facili da battere, ma il secondo tempo dimostra che questa squadra c'è, la risposta è arrivata".