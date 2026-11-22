Due gol, una vittoria da festeggiare e un finale decisamente meno disteso del previsto. Dusan Vlahovic si è preso la scena con una doppietta, confermandosi protagonista assoluto della serata, ma a rubare l'attenzione nel postpartita è stato anche un curioso episodio con Tiago Djalo. Quello che sembrava un semplice abbraccio tra ex compagni alla Juventus si è trasformato in pochi secondi in un siparietto tutto da interpretare. Il portoghese ha cercato il contatto scherzoso, il serbo inizialmente ha sorriso, ma quando la stretta si è fatta più insistente la sua espressione è cambiata improvvisamente. E il finale, più che una risata, ha regalato uno sguardo piuttosto eloquente.

Vlahovic si prende la scena con una doppietta, poi arriva Djalo

La serata di Vlahovic aveva già avuto un protagonista indiscusso: lui stesso. L'attaccante serbo ha messo a segno una doppietta, risultando decisivo per il successo della sua squadra e confermando tutto il proprio peso offensivo. Due reti che hanno contribuito a indirizzare la partita contro il Konyaspor e che gli hanno permesso di chiudere la serata con il sorriso di chi ha fatto il proprio dovere. Ma il calcio, si sa, non finisce sempre con il triplice fischio.