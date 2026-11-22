Vlahovic, doppietta e tensione… con l'altro ex Juve! Sguardo killer a fine partita: cosa è successo
Vlahovic si prende la scena con una doppietta, poi arriva Djalo
La serata di Vlahovic aveva già avuto un protagonista indiscusso: lui stesso. L'attaccante serbo ha messo a segno una doppietta, risultando decisivo per il successo della sua squadra e confermando tutto il proprio peso offensivo. Due reti che hanno contribuito a indirizzare la partita contro il Konyaspor e che gli hanno permesso di chiudere la serata con il sorriso di chi ha fatto il proprio dovere. Ma il calcio, si sa, non finisce sempre con il triplice fischio.
A volte, soprattutto quando le telecamere restano accese, arrivano scene capaci di aggiungere un pizzico di pepe alla serata. È quanto accaduto nel postpartita, quando Djalo, difensore portoghese e e compagno di Vlahovic al Besiktas, si è avvicinato al centravanti per salutarlo e festeggiare i tre punti. Un abbraccio che, almeno inizialmente, sembrava del tutto innocente. Dusan ha accolto il gesto con un sorriso, lasciandosi andare a un momento di cordialità con il vecchio compagno di squadra.
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