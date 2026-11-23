La Juventus riparte nel migliore dei modi dopo la sosta. I bianconeri di Spalletti, che prima di fermarsi avevano pareggiato in trasferta con la Fiorentina, si impongono sul Venezia con il netto risultato di 4-0. Dopo un primo tempo complicato è l'ingresso in campo di Woltemade a stravolgere tutto: il tedesco segna e realizza un assist per Koopmeiners prima delle reti che chiudono tutto di Cabal e Kolo Muani su rigore. A seguire i voti e i giudizi del match.