Pagelle Juve: Woltemade game changer, Koopmeiners totale, in pochi come Cabal e il tema Zhegrova
La Juventus riparte nel migliore dei modi dopo la sosta. I bianconeri di Spalletti, che prima di fermarsi avevano pareggiato in trasferta con la Fiorentina, si impongono sul Venezia con il netto risultato di 4-0. Dopo un primo tempo complicato è l'ingresso in campo di Woltemade a stravolgere tutto: il tedesco segna e realizza un assist per Koopmeiners prima delle reti che chiudono tutto di Cabal e Kolo Muani su rigore. A seguire i voti e i giudizi del match.
Vicario 6
Per una volta lascia che siano gli altri a contendersi la nomea di “salvatore della patria”. Legni compresi. Il primo - e unico - tiro nello specchio lo riceve a ripresa inoltrata.
Celik 6
L’intesa con Zhegrova è pressoché inesistente sull’out di destra, complici i continui errori di posizionamento del kosovaro. Quando avrebbe l’opportunità di far guadagnare due/tre tempi di gioco alla Juve con un’imbucata - però - si limita più volte al disegnare passaggini scolastici.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS