Ci vuole un 9, mica una scienza
Se il calcio fosse una scienza, la partita di ieri definirebbe con solide basi sperimentali il principio per cui la Juve deve giocare con Woltemade, nel ruolo di prima punta, insieme con Kolo Muani, schierato come attaccante esterno su una delle due fasce. Non che il tedesco sia proprio quel 9 che manca a Spalletti, ma se non altro interpreta con molto meno impaccio il ruolo, risultando più funzionale alla squadra del francese. Ma, siccome il calcio non è una scienza, Spalletti ha già annunciato che schiererà ancor Kolo Muani punta centrale (si configura l’accanimento tattico?). La cosa non è detto che faccia bene alla Juve, di sicuro non sembra fare bene a Kolo che, trasportato a destra (o a sinistra, come ieri) rinasce anche tecnicamente, giocando con scioltezza e talento, quasi che il ruolo di punta centrale lo inibisca anche mentalmente, oltre che tatticamente.
Juventus, Massara e Carnevali a lavoro per il 9
Staremo a vedere, tanto la soluzione definitiva al problema deve necessariamente arrivare dal mercato, dove Carnevali e Massara stanno scandagliando le opportunità per il 9 grande e grosso, bucato quest’estate, innescando l’equivoco di Kolo Muani attaccante d’area con il quale si rompe il capo Spalletti. Insomma, al di là dei salutari quattro gol, Juve-Venezia impressioni piuttosto nette su come schierare la squadra, visto che tutte le difficoltà del primo tempo, finito con uno sciapissimo zero a zero, sono svanite quando i bianconeri sono passati a due punte: Wolte+Kolo, uno davanti e l’altro di lato (o dietro).
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