Se il calcio fosse una scienza, la partita di ieri definirebbe con solide basi sperimentali il principio per cui la Juve deve giocare con Woltemade, nel ruolo di prima punta, insieme con Kolo Muani, schierato come attaccante esterno su una delle due fasce. Non che il tedesco sia proprio quel 9 che manca a Spalletti, ma se non altro interpreta con molto meno impaccio il ruolo, risultando più funzionale alla squadra del francese. Ma, siccome il calcio non è una scienza, Spalletti ha già annunciato che schiererà ancor Kolo Muani punta centrale (si configura l’accanimento tattico?). La cosa non è detto che faccia bene alla Juve, di sicuro non sembra fare bene a Kolo che, trasportato a destra (o a sinistra, come ieri) rinasce anche tecnicamente, giocando con scioltezza e talento, quasi che il ruolo di punta centrale lo inibisca anche mentalmente, oltre che tatticamente.