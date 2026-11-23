Adzic, la Juve teme il peggio. Cosa filtra su Alajbegovic e le ultime su Nico Gonzalez e Kalulu
Giornata di controlli al JMedical: fastidio alla tibia per il talento bosniaco dopo la partita contro il Venezia
La prudenza prima di tutto, con un obiettivo ben preciso: riavere Kerim Alajbegovic a disposizione per la trasferta di domenica contro il Como. È una giornata di controlli e valutazioni per la Juve, che deve fare i conti con una situazione infermeria ancora da monitorare. Il primo osservato speciale è il talento bosniaco, costretto ad abbandonare anzitempo la sfida contro il Venezia per un fastidio alla tibia sinistra, proprio nella zona che oggi verrà sottoposta a nuovi accertamenti. Gli esami serviranno a fotografare con maggiore precisione le sue condizioni e a capire se ci siano i margini per un recupero in vista del prossimo impegno di campionato.
Al momento non si respira pessimismo: la speranza di Spalletti è quella di poterlo riavere per la partita contro il Como. Intanto una decisione è già stata presa: Alajbegovic, già tornato affaticato a Torino dopo le due partite disputate con la Bosnia contro Svezia e Romania, non prenderà parte alla sfida casalinga di Europa League contro l’Omonia. A prescindere dall’esito dei controlli, il bosniaco cederà verosimilmente il proprio posto da titolare a Jeremie Boga, subentrato solo nel finale contro il Venezia. Nessuna necessità di accelerare i tempi, soprattutto considerando che la priorità è averlo nelle migliori condizioni possibili per il campionato e in modo particolare per la delicata sfida del Sinigaglia.
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