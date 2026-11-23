La prudenza prima di tutto, con un obiettivo ben preciso: riavere Kerim Alajbegovic a disposizione per la trasferta di domenica contro il Como. È una giornata di controlli e valutazioni per la Juve, che deve fare i conti con una situazione infermeria ancora da monitorare. Il primo osservato speciale è il talento bosniaco, costretto ad abbandonare anzitempo la sfida contro il Venezia per un fastidio alla tibia sinistra, proprio nella zona che oggi verrà sottoposta a nuovi accertamenti. Gli esami serviranno a fotografare con maggiore precisione le sue condizioni e a capire se ci siano i margini per un recupero in vista del prossimo impegno di campionato.