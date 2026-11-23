Dall'incredibile pareggio dell'Inter contro l'Atalanta fino al botta e risposta tra Conte e Spalletti: lo studio di Fuoriclasse su Dazn, composto da Andrea Marinozzi, Valon Behrami, Andrea Stramaccioni, Gianluca Rocchi e Diletta Leotta , ha parlato di tutto questo e molto altro. "Pareggio che pesa quanto una sconfitta - ha esordito Diletta Leotta parlando dell'Inter -, una partita che avrebbe potuto e voluto vincere, ma poi ha subito 4 gol. Troppi errori. Un tema molto importante quello della difesa e l'Inter è la nona difesa del campionato". Stramaccioni ha aggiunto: " Queste partite lasciano nella squadra una percezione molto negativa . Puoi andare a Bergamo e pareggiare, ci sta, ma è l'andamento della partita. Tre volte in vantaggio di due gol, quindi psicologicamente pesa".

Secondo Marinozzi, il problema dei nerazzurri è in difesa, ma soprattutto da un punto di vista psicologico: "15 tiri concessi, 5 parate di Martinez, ma al di là dei problemi tattici, è la testa che impressiona. Ha perso lucidità in tantissimi momenti della partita . Quelli che dovrebbero essere i tuoi giocatori chiave, sono i primi che sbagliano e si perdono. Ci sta pareggiare con l'Atalanta, ma non ci sta così. L'Inter appena qualcosa va leggermente storta, riesce a peggiorare la situazione. Il problema dell'Inter? La testa. Pensava di avere la partita in tasca ma non era così . E non è la prima volta che succede".

Eppure parlare soltanto di difesa sarebbe riduttivo secondo Behrami: "Il Barcellona ha la sesta difesa della Liga ed è prima in campionato, è un dato fuorviante. Però si vedono le due facce: quando l'Inter è concentrata e quando no. Prima iniziava male, ora finisce male. Ha questo lato arrogante dove pensa di aver già vinto la partita. Questo non vuol dire che l'Inter non sia la favorita, ma il messaggio è chiaro".

La rabbia di Chivu

Nonostante nel corso dell'intervista post partita sia sembrato tranquillo, secondo Stramaccioni Chivu deve essere stato molto arrabbiato: "Ha usato tantissime critiche, ha provato a non sembrarlo ma era arrabbiato. Ma è giusto che comunichi in una maniera che non comunichi emergenza, che può creargli ancora più problemi". Dello stesso parere anche Marinozzi: "Per me è già stato molto duro nello spogliatoio e lo sarà nei prossimi giorni. A noi poi dà questo messaggio, per ammorbidire la situazione. Sono parole grosse, messaggi che manda. E' un campanello d'allarme grande quello che sta suonando all'Inter, questi punti persi se li porteranno avanti per tutta la stagione". Behrami ha quindi aggiunto: "Questa squadra ha bisogno dello stimolo dell'allenatore, del Chivu arrabbiato. L'Inter non riesce ad auto gestirsi, c'è poca maturità".