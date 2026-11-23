Mauro boccia la Juve: “I giocatori non sanno cosa fare, raro vedere una partita così brutta”
L’ex centrocampista bianconero nonostante il 4-0: “Qualità di gioco non da Champions. Kolo Muani ha toccato due volte il pallone in tutto il primo tempo…”
"Non riesco a vederla in positivo. Diciamoci la verità: i difensori sono un po' scarsi. Certo, ci divertiamo a vedere gol, ma bisognerebbe tornare a insegnare ai difensori a difendere". Così Massimo Mauro, ex centrocampista di Napoli e Juventus, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sui tanti gol segnati finora in campionato. Sulla Lazio capolista solitaria dopo 12 giornate: "Ci sta stupendo tutti, merita un giudizio positivo sul suo futuro - spiega Mauro - Mi farebbe molto piacere che quest'anno ci fosse un'altra squadra a lottare per lo scudetto. E mi riferisco anche alla Roma. Le due romane riescono a essere equilibrate tra fase difensiva e offensiva". Capitolo Juventus, quanto vale il 4-0 sul Venezia è sotto gli occhi di tutti: "Vale molto, sarebbe stato drammatico non vincere ieri. Ma per l'obiettivo Champions non vale molto. Anche ieri la qualità del gioco è stata scadente, ero allo stadio e raramente ho visto una partita così brutta. Poi qualcosa di buono si è visto nella ripresa, ma se non fosse stato per Bremer nel primo tempo... La qualità di gioco non è da Champions. Spero che con il recupero degli infortunati possa andare meglio, perchè i giocatori della Juve non sanno cosa fare col pallone tra i piedi ed è triste, ripensando a tutte le squadre che ha Spalletti in passato".
Mauro: "Pio Esposito non è fortissimo tecnicamente, ma..."
Sulla caduta del Frosinone a Milano: "Dobbiamo rispettare Alvini per questo avvio di stagione. Ieri però sono mancate due cose: equilibrio e umiltà. Ieri la difesa del Frosinone sembrava in modalità viva il parroco, il Milan buttava la palla avanti e si trovava davanti alla porta, con 50 metri di campo libero". Pio Esposito continua invece a crescere: "Finalmente un ragazzo italiano, un giovane che gioca in una big, che sgomita per avere il posto e mette in difficoltà l'allenatore. E la Nazionale ne beneficia. Se può battere il record di Riva? Me lo auguro, per tutti i tifosi italiani. Non è fortissimo tecnicamente ed è ancora troppo legato al gioco della squadra, deve imparare a risolvere l'azione d'attacco personalmente, ma è molto giovane e può migliorare. Purtroppo ne abbiamo pochi di Pio Esposito. Mancini e Zola sono garanzie per il futuro azzurro: hanno intelligenza, voglia di lavorare, sono amanti del bel gioco. Ho fiducia".
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