Secondo miglior marcatore di sempre della Juventus , vincitore di 5 campionati e 2 Coppe Italia in bianconero tra il 1946 e il 1961. La storia di Giampiero Boniperti in onda su Sky e in streaming su NOW con la nuova produzione originale “Giampiero Boniperti – L’unica cosa che conta” , la prima opera documentaria autorizzata e realizzata con la famiglia e dedicata a uno dei più grandi protagonisti della Vecchia Signora e del calcio italiano. D al 19 dicembre con un docufilm monografico , che racchiude parte dei successivi capitoli, e dal 15 gennaio con una docuserie corale in 7 puntate. Nel racconto televisivo ogni testimonianza è protagonista di una precisa parte della vita di Giampiero Boniperti: si parte dai ricordi di chi lo ha amato di più: i figli Gianpaolo, Federica e Alessandro, che restituiscono il ritratto più intimo ed emozionante di Boniperti, quello di un padre, al di là del campione e dell'uomo pubblico, anche attraverso documenti privati. Così la figlia Federica: "La Juve non era solo la squadra del suo cuore, era il suo cuore. Noi non riusciamo a fare un distinguo tra nostro padre e il presidente della Juventus, perché quando lui tornava a casa tornava a casa col suo cuore, e quel cuore era la Juventus. Era parte della nostra vita e lui ha saputo farcela amare, perché nel suo lavoro ha messo tanta passione, tanto amore".

Da Platini a Minoli: le testimonianze

Alla memoria familiare si sommano anche i ricordi di chi, Giampiero Boniperti, l’ha avuto come presidente, in una carriera dirigenziale nella quale ha portato la Juventus alla conquista di nove scudetti, due Coppe Italia, una Coppa UEFA, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. I campioni del mondo Marco Tardelli e Antonio Cabrini raccontano il suo carattere e i suoi valori, diventati parte integrante dell'identità bianconera. "È la bandiera eterna della Juve, da presidente ha fatto cose meravigliose. Io ho conosciuto l’imprenditore, il manager, che è diventato uno dei migliori al mondo. Boniperti sapeva come gestire le persone e questa è una delle cose che ho imparato da lui", afferma Michel Platini, tre volte Pallone d'Oro con la Juventus bonipertiana, ne ricostruisce lo stile e il carisma, svelando il lavoro e la visione che hanno accompagnato la costruzione di una squadra leggendaria, in una emozionante testimonianza raccolta nell’ufficio di Boniperti. Il progetto ricostruisce il percorso umano e professionale della leggenda bianconera grazie a un prezioso archivio filmico giornalistico e di famiglia, che si intreccia con i ricordi di chi ha conosciuto e condiviso con lui un pezzo di strada e ripercorre le trasformazioni del calcio italiano con le testimonianze di chi ha raccontato Boniperti sui giornali. I giornalisti Roberto Beccantini, Marco Bernardini e Tony Damascelli raccontano uno dei grandi protagonisti del calcio italiano. Quest'ultimo ammette che "Giampiero è stato poesia, romanzo e storia, tutte e tre le parti che compongono il senso della vita e del calcio, e lui le ha vissute. La mia generazione deve ringraziare la presenza di Giampiero Boniperti per quel periodo bellissimo della Juventus e non soltanto della Juventus". Un altro storico giornalista come Giovanni Minoli affronta invece il rapporto con Gianni Agnelli: "Boniperti ha rappresentato la Juventus. Erano in due a farlo: Boniperti e Agnelli, non so in quale ordine. All’Heysel, Boniperti non voleva giocare la partita, ha dato il meglio di sé da tifoso, cittadino e leader. Chi conosce la Juventus, parla prima di tutto di Giampiero Boniperti".