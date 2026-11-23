Un primo tempo ben al di sotto delle aspettative, poi l'ingresso in campo di Woltemade ha cambiato tutto e la Juve ha battuto 4-0 il Venezia. Al termine della partita dagli studi di Sky Sport Marocchi ha commentato: "Più che i cambi, alla Juventus è servito un episodio molto fortunoso per sbloccare il risultato. Ma spezzati gli equilibri la Juve ha fatto la Juve ed ha fatto scivolare via la partita senza difficoltà, ma segnando gol e regalando belle giocate".

"In 18 minuti l'ambiente allo Stadium è cambiato" Da bordocampo Cosatti ha aggiunto: "In diciotto minuti l'ambiente dello Stadium è enormemente cambiato, dai cori 'tirate fuori gli attributi' a 'Vi vogliamo così', ad inizio ripresa la squadra era sotto una grande pressione, perchè chiaramente i tifosi non erano contenti. Torna un clean sheet dopo quello con il Napoli, il secondo tempo sicuramente ha tranquillizzato un po' gli animi del pubblico".