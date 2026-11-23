“Spalletti, Conte è un'ombra enorme”. Il dubbio Ekhator e il messaggio ai dirigenti Juve secondo Sky
Dal primo tempo deludente alla svolta contro il Venezia, passando per l'impatto decisivo di Woltemade, i numeri dell'attacco e la trasformazione dello Stadium: cosa si è detto in tv
Un primo tempo ben al di sotto delle aspettative, poi l'ingresso in campo di Woltemade ha cambiato tutto e la Juve ha battuto 4-0 il Venezia. Al termine della partita dagli studi di Sky Sport Marocchi ha commentato: "Più che i cambi, alla Juventus è servito un episodio molto fortunoso per sbloccare il risultato. Ma spezzati gli equilibri la Juve ha fatto la Juve ed ha fatto scivolare via la partita senza difficoltà, ma segnando gol e regalando belle giocate".
"In 18 minuti l'ambiente allo Stadium è cambiato"
Da bordocampo Cosatti ha aggiunto: "In diciotto minuti l'ambiente dello Stadium è enormemente cambiato, dai cori 'tirate fuori gli attributi' a 'Vi vogliamo così', ad inizio ripresa la squadra era sotto una grande pressione, perchè chiaramente i tifosi non erano contenti. Torna un clean sheet dopo quello con il Napoli, il secondo tempo sicuramente ha tranquillizzato un po' gli animi del pubblico".
Fattore Woltemade
L'analisi di Sky è poi continuata nel corso del Club, a partire da Fabio Caressa: "L'impatto di Woltemade è importante. Con lui in campo la Juve fa un gol ogni 38 minuti, contro i 111 senza. Tira di più, ha più chance importanti, ha più tocchi in area. Woltemade è migliorato molto anche nella corsa senza palla, gioca di più da prima punta. Io se fossi l'allenatore lo farei rimanere 20 minuti in più ad ogni allenamento per migliorare i colpi di testa".
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