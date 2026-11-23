"Sembrava un incubo", "Chi ha dato la svolta", "Lo dice dopo ogni partita": la Juve a Pressing
Una Juventus capace di cambiare marcia dopo un primo tempo complicato, ma alla fine protagonista di un successo netto all'Allianz Stadium. I bianconeri superano il Venezia con un convincente 4-0, firmato dalle reti di Woltemade, Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani, a segno dal dischetto. Dopo aver incassato i fischi del proprio pubblico al termine della prima frazione, la squadra di Spalletti trova la reazione giusta nella ripresa, ribalta l'inerzia della gara e conquista tre punti preziosi per la classifica. L'analisi a Pressing su Sportmediaset riguarda proprio questo tema.
L'analisi di Juve-Venezia
A Pressing è il giornalista Zampini ad analizzare la prestazione della Juve contro il Venezia: "Primo tempo bruttissimo. La Juve non regge le pressioni, poi la squadra si stappa dopo il gol e trasforma i fischi in applausi. Prima però tanti passaggi sbagliati, mugugni, fischi, sembrava un incubo. Dopo la rete di Woltemade sembrava un’altra squadra. Credo sia un discorso di pressione e non di qualità. Io non credo mai al singolo e non penso Woltemade sia pronto, adesso, per svoltare questa Juve".
Anche Mauro aggiunge: "Io credo che la svolta l’abbia data Bremer. Nel primo tempo ha tenuto in piedi la squadra perché sa fare la fase difensiva. Poi nella ripresa non so cosa sia successo ma non è che la qualità del gioco sia cambiata. Ci sono stati i gol… Non voglio legarmi a questa cosa del giocare con due punte… Però deve fare altro per dare certezze ai tifosi sulla squadra e sul fatto che possa arrivare in Champions. Io direi a Spalletti di guardarsi il primo tempo perché può trovare tante indicazioni".
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