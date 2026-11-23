Nuovo appuntamento con 'Processo al campionato', la rubrica YouTube targa Tuttosport. Nella puntata odierna tantissimi i temi Juve trattati in studio da Lorenzo Aprile, Stefano Lanzo e Paolo Pirisi: la possibile svolta dopo il secondo tempo straripante col Venezia, passando per la situazione Kolo Muani-Woltemade e la necessità di prendere una punta con caratteristiche differenti a gennaio, con due nomi su tutti. E poi il discorso infortunati: non arrivano purtroppo buone notizie da... Adzic.

Juventus e la sfida col Venezia In studio Stefano Lanzo racconta come sia stata accolta con perplessità la formazione titolare contro il Venezia, con Kolo Muani (non un vero e proprio centravanti per ammissione di Spalletti) a guidare il reparto avanzato e con Woltemade in panchina. Woltemade, nonostante sia un ibrido, è l’unico visto come uno che ha i movimenti del centravanti, in attesa del mercato di gennaio. Il tedesco autore di una grande partita, e la gara col Venezia ha confermato come senza di lui non si riesca a giocare in un certo modo.