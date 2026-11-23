"Adzic, stagione compromessa! Juve, Woltemade fondamentale e con il Como è decisiva: ecco chi torna"
Nuovo appuntamento con 'Processo al campionato', la rubrica YouTube targa Tuttosport. Nella puntata odierna tantissimi i temi Juve trattati in studio da Lorenzo Aprile, Stefano Lanzo e Paolo Pirisi: la possibile svolta dopo il secondo tempo straripante col Venezia, passando per la situazione Kolo Muani-Woltemade e la necessità di prendere una punta con caratteristiche differenti a gennaio, con due nomi su tutti. E poi il discorso infortunati: non arrivano purtroppo buone notizie da... Adzic.
Juventus e la sfida col Venezia
In studio Stefano Lanzo racconta come sia stata accolta con perplessità la formazione titolare contro il Venezia, con Kolo Muani (non un vero e proprio centravanti per ammissione di Spalletti) a guidare il reparto avanzato e con Woltemade in panchina. Woltemade, nonostante sia un ibrido, è l’unico visto come uno che ha i movimenti del centravanti, in attesa del mercato di gennaio. Il tedesco autore di una grande partita, e la gara col Venezia ha confermato come senza di lui non si riesca a giocare in un certo modo.
"A Como si vedrà la vera Juve"
Ora una sfida importante per i bianconeri, il match con il Como che viene vista da Paolo Pirisi come la partita della possibile svolta: un successo sarebbe un biglietto da visita con cui si presenta al mercato di gennaio, per andare col vento in poppa nei mesi decisivi. Una sconfitta a Como complicherebbe, di contro, l’obiettivo quarto posto. Vincere a Como o comunque fare una grande partita darebbe uno slancio emotivo di cui la Juve ha bisogno. Ieri primo tempo brutto, ma ha fatto 3 vittorie nelle ultime 4 pareggiando in un campo ostico come quello di Firenze: dunque i passi avanti sono tangibili, ma fa specie come Spalletti a livello di sistema di gioco faccia 3 passi avanti e 1 indietro: a Como si vedrà la vera Juve, senza esperimenti o tentativi complessi da mettere in piedi.
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