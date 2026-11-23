MONZA - Il futuro di Gustavo Varela continua a tenere banco in casa Monza, con la Juventus attenta agli sviluppi di mercato. Prima della sfida contro la Fiorentina, il direttore sportivo dei brianzoli Pedro Obiang è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulle numerose richieste per il giovane talento: "Ci sono sicuramente tante offerte, ma noi le stiamo ascoltando. Il ragazzo è molto tranquillo, si allena al cento per cento, vuole stare qua... Poi vedremo, le offerte arrivano". E sulle possibili cifre dell'operazione, con una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro, il dirigente ha aggiunto: "Posso non dire niente per fortuna, dobbiamo aspettare. Iniziamo da questi numeri". Una posizione ribadita anche a proposito dell'eventualità di una cessione già nel mercato di gennaio: "Sì, ovviamente è un giocatore super importante, sta facendo molto bene e sta continuando a crescere. Il calcio è molto complicato, quindi 'incedibile' è un termine che non potrei usare. Stiamo come sempre aspettando, ma vogliamo concedergli il tempo; alla fine credo che debba decidere anche il percorso del giocatore".

"Se arrivasse una grande offerta" Il Monza, dunque, non chiude la porta a una possibile partenza di Varela, ma soltanto davanti a una proposta importante. Obiang ha confermato quanto dichiarato dall'allenatore sulla possibilità di sacrificare il talento in caso di offerta irrinunciabile: "Giustamente il mister ha detto le parole giuste, perché sa che comunque potrebbe essere qualcosa di importante se arrivasse una grande offerta. Aspettiamo che arrivi, altrimenti resta un ragazzo che a noi serve, perché sta lavorando e, come ha detto il mister, sta continuando a crescere, quindi ovviamente per noi è importante". Il dirigente brianzolo ha poi analizzato il momento della squadra: "Sta andando piano, piano. Ci aspettavamo di fare un po' meglio, i giovani stanno dimostrando grande capacità, per loro è una grande opportunità. Ora è tornato Pessina, ci può dare una mano".