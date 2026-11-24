TORINO - La Juve si avvicina alla sfida contro l’Omonia con qualche acciacco da gestire, ma anche con sensazioni complessivamente positive in vista del prossimo appuntamento di campionato contro il Como. L’obiettivo di Luciano Spalletti è abbastanza chiaro: evitare qualsiasi forzatura in Europa League per ritrovare gli uomini acciaccati nella migliore condizione possibile domenica, quando i bianconeri saranno attesi al Sinigaglia da Fabregas. Tre le situazioni da monitorare, con Kerim Alajbegovic , Pierre Kalulu e Nico Gonzalez accomunati dalla prospettiva di un recupero per la sfida contro i lariani. Il primo a finire sotto osservazione è stato Alajbegovic, costretto a lasciare il campo all’intervallo dell’ultima partita contro il Venezia per un fastidio alla tibia sinistra. Gli esami strumentali effettuati al J Medical hanno escluso problemi particolarmente preoccupanti, evidenziando un sovraccarico muscolare al soleo della coscia sinistra. Una buona notizia per il talento bosniaco e per Spalletti , che può quindi guardare con fiducia ai prossimi giorni. Contro l’Omonia, però, non ci sarà spazio per esperimenti: il giocatore non verrà rischiato, con l’intenzione di averlo nuovamente a disposizione per la trasferta di domenica. Un piccolo stop, dunque, da gestire con attenzione, senza trasformarlo in un problema più grande.

Come stanno Kalulu e Nico Gonzalez

Stesso orizzonte temporale per Kalulu, fermatosi a Firenze e costretto a fare i conti con una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Anche in questo caso le sensazioni sono positive e lo staff medico bianconero punta a restituirlo a Spalletti per la partita contro il Como. Il francese salterà quindi l’impegno europeo, lasciando spazio alle alternative in una difesa che si prepara a cambiare parecchio. Buone sensazioni arrivano anche da Nico Gonzalez. L’argentino, dopo Juventus-Rennes, aveva rimediato una lesione di basso grado del soleo destro e aveva sperato di anticipare il rientro già contro il Venezia. Un tentativo che non ha trovato seguito nella scelta dello staff, orientato a non accelerare i tempi. La sensazione è che anche per lui il traguardo possa essere rappresentato dal Sinigaglia.

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