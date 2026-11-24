TORINO - Passi un po’ di sana ilarità. Quella che, nel corso degli ultimi tre mesi, ha accompagnato le narrazioni su Nick Woltemade. A patto, però, che non diventi preponderante. Ecco, l’impressione è che sia accaduto esattamente questo. Che i meme sul suo look anni 80 e il celebre motivetto del web - dal titolo “Il Gigante di Brema" - abbiano finito per offuscare quanto fatto fin qui dal centravanti tedesco. In parte, forse, per via del copioso scetticismo che il popolo bianconero - comprensibilmente - si ormai è abituato a covare nei confronti della dirigenza di turno. L’idea che, per il delicato momento storico del club, non sia più possibile assistere ad operazioni di mercato azzeccate, benauguranti. La realtà dei fatti, però, è ben diversa e racconta di un giocatore che, ad oggi, è diventato semplicemente insostituibile. Piaccia o non piaccia.

I numeri con Wolte Per constatarlo basta appellarsi ai numeri. Il giudice più sincero e trasparente. Quando Woltemade scende in campo dal primo minuto la Juve vince (5 successi su 7) o, nella peggiore delle ipotesi, pareggia (è successo contro Fiorentina e Rennes). Senza la sua presenza tra i titolari, i successi scendono a 2, l’ultimo dei quali - tra l’altro - propiziato proprio nella ripresa a margine del suo ingresso in campo. Col tedesco la Juve viaggia a una media di un gol ogni 38 minuti (111 senza), crea 1.5 “big chances” per partita (0.4 senza), produce almeno 17.5 tiri nello specchio (13 senza) e vanta un parziale di XG di 1.8 (1.1 senza). In Europa League, l’unica competizione che l’ha visto figurare sempre nell’11 iniziale, ha raccolto 3 gol e un assist in quattro partite. Al di là dell’efficacia sotto porta, vanno poi evidenziati i benefici - palpabili - che, di riflesso, infonde al resto dei compagni.