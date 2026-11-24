Probabilmente sarebbe stata una scena molto fantozziana, in stile "Corazzata Kotiomkin", ma ieri sera, la Juventus avrebbe potuto obbligare giocatori, tecnici e dirigenti alla visione del docufilm su Giampiero Boniperti. Un compendio di alta juventinità per ispirare sentimenti che, ultimamente, si sono rarefatti nell’atmosfera bianconera. Nessuno si sarebbe commosso come chi, quell’epoca, l’ha vissuta, ma almeno qualcuno avrebbe capito due o tre cose sul club e sul perché le aspettative sono e resteranno sempre molto alte.

E non tanto per la frase della leggenda, quella del «vincere è l’unica cosa che conta». Anzi, forse il titolo è l’unica cosa poco azzeccata di un film azzeccatissimo , con tempi appropriati, una toccante profondità umana, un’ elegante torinesità e, soprattutto, con una narrazione sobria e asciutta come avrebbe gradito, anzi imposto, lo stesso Giampiero Boniperti che, quella frase, non l’ha neanche inventata lui (arriva dal mitico coach di football americano Vince Lombardi che, a sua volta, l’aveva riciclata dal collega Red Sanders) e forse non l’ha mai neanche ritenuta una stella polare, visto che, a un certo punto del film, spiega proprio che «De Coubertin diceva: basta partecipare, ma la Juve partecipare sempre per vincere» (che è già un concetto diverso). Insomma , l’unica cosa che conta è non fermarsi allo slogan perché nel film, come nella storia di Boniperti, c’è infinitamente di più.

Se nessun giocatore o dirigente può essere proclamato o autoproclamarsi il simbolo della Juve per la vastità della storia bianconera e il gran numero di protagonisti mondiali che l’hanno scritta, Boniperti ha, però, avuto un ruolo unico e fondamentale nel definire l’essenza del club. Boniperti è stato colui che ha scolpito i comandamenti della Juve, dalla fedeltà alla famiglia Agnelli ai modelli comportamentali, dall’agonismo totalizzante al rigore morale. Prima da giocatore e capitano, poi (e soprattutto) da dirigente, Boniperti ha forgiato l’idea di Juve che si ha ancora oggi e che, oggi, si sta facendo fatica a tramandare. Forse perché quell’idea, bellissima, rimane, ma i tempi cambiano. Forse perché si devono attendere tempi e giocatori migliori per respirare quell’aria pura che traspare dal film.

In uno dei passaggi più significativi, c’è il racconto del primo giorno di Tardelli alla Juve, durante il quale Boniperti lo introduce all’ambiente bianconero con una frase che, di questi tempi, rimbomba in modo quasi assordante: «Vede Tardelli», gli dice: «Io non voglio solo un calciatore, voglio un uomo». Dedicare tutta la propria vita a una squadra di calcio rappresenta un percorso consentito a pochissimi eletti e finisce per rendere, quella squadra, una parte preponderante di sé. Boniperti non ha mai scisso se stesso dalla Juve, anche quando non ne faceva più tecnicamente parte e il finale del film, la scena della panchina con Del Piero durante l’inaugurazione dello Stadio, l’8 settembre 2011, è la celebrazione più vibrante di quella vita in bianconero, la chiusura di un cerchio perfetto che racchiude buona parte della storia juventina e ne disegna i contorni dello spirito. «Alla Juve ci sono stati moltissimi grandi campioni», dice in un altro passaggio: «Ma anche giocatori meno celebrati che hanno ugualmente contribuito alle vittorie, perché da noi è sempre contata più la squadra del singolo».

Arricchiscono il racconto i pensieri mai banali di Tardelli; l’affettuoso ricordo di Platini, che riesce perfino a socchiudere la corazza di ironia con cui ha sempre protetto la sua intimità e finendo per essere quasi sentimentale; la lucida ricostruzione storica di Minoli; le testimonianze dei figli Gianpaolo, Alessandro e Federica. E Antonio Cabrini regala una lacrima, quando ricostruisce uno dei gesti più paterni dell’apparentemente duro Boniperti che, da giovane, gli faceva sempre firmare i contratti in bianco («La cifra la metto poi io, non ti preoccupare»), ma quando il terzino è all’ospedale con un crociato rotto e la carriera a rischio, si presenta con il contratto firmato e la cifra, quella volta, la fa mettere al giocatore. Trattiene il pianto, Cabrini, mentre lo racconta e ci riporta a un calcio diverso in cui i rapporti erano intensi, veri, diretti e, soprattutto, umani.

Ecco, alla fine del film, frastornati dalla storia e dalle storie, la sensazione che si porta a casa è, purtroppo, una struggente nostalgia per quella roba che era il calcio di quaranta o trenta anni fa. È un discorso maledettamente da vecchi e, volendo, anche confutabile su tanti aspetti, ma la perdita di umanità che il calcio ha subito e fatto subire a chi lo ama, negli ultimi tre decenni, è una ferita dolorosa per chi si ricorda com’era, un furto di inestimabile valore per le nuove generazioni che non se li riescono neanche a immaginare, quel calcio e quegli uomini. La visione del film su Boniperti può dare loro un’idea, neanche troppo approssimativa, di cosa si sono persi e, chissà, l’ispirazione a provare a tornare indietro. Almeno un poco.

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