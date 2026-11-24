Vincenzo Iaquinta, la Juventus ha risolto qualcuno dei suoi problemi dopo il successo netto con il Venezia? «La Juve ha vinto, ma in casa col Venezia devi vincere per forza . È arrivato un successo anche senza giocare particolarmente bene. Spalletti sta incontrando delle difficoltà. Io l’ho avuto per tre anni a Udine, so come lavora e per me è un grandissimo allenatore, capace di far giocare molto bene le sue squadre. Però attualmente, secondo me, non ha i giocatori adatti al calcio che vuole proporre. Soprattutto in attacco. A gennaio serve una punta». E infatti ha parlato proprio della necessità di avere un centravanti di un metro e novantacinque. «Il problema è che in questo momento non è facile trovare attaccanti con queste caratteristiche. La Juventus ne aveva uno in casa, Vlahovic, che secondo me era un centravanti completo . Poi sappiamo tutti com’è andata, non è stato trovato l’accordo e le strade si sono divise. Ma credo che, se fosse rimasto, con Spalletti avrebbe fatto molto bene. Purtroppo è andata così».

Iaquinta: "Juve, adesso devi trovare un altro Vlahovic"

Vlahovic ha segnato 11 gol in 10 partite in Turchia. È il più grande rimpianto della Juventus dell’ultima estate? «A me dispiace perché la Juventus aveva già in casa un attaccante forte. Adesso il problema è trovarne un altro con le sue caratteristiche. Woltemade è un buon attaccante, è bravo quando riceve palla addosso, sa giocare con la palla a terra, ma non è un giocatore che ha la forza di attaccare lo spazio. Kolo Muani, invece, non è una punta centrale. Secondo me gioca meglio da esterno, perché è veloce, molto tecnico e ha bisogno di spazio. Non è un giocatore che rende al meglio spalle alla porta».



Fino a gennaio continuerebbe quindi con Kolo Muani e Woltemade insieme? «Per come stanno andando le cose, credo sia la soluzione migliore. Woltemade ha segnato anche ieri e, almeno fino alla riapertura del mercato di gennaio, penso che questa sia la strada da seguire».



A gennaio punterebbe su un giocatore come Scamacca? «Scamacca mi piace tanto, però resta sempre un punto interrogativo per via dei tanti problemi fisici che ha avuto. Spalletti lo conosce bene, lo ha convocato anche in Nazionale e sa quali sono le sue caratteristiche. È un attaccante bravo tecnicamente e capace anche di attaccare la profondità. Poi non so se possa essere lui la soluzione: sono valutazioni che dovranno fare la società e Spalletti».