Boniperti e la Juve di una volta: “Noi ce ne andiamo”, i contratti in bianco e la suggestione Del Piero
Presentato ieri a Torino il docufilm di Sky “L’unica cosa che conta”. Il figlio Gianpaolo: “Un’educazione vincente era un modo per prepararti alla vita"
Alla fine, davanti ai ricordi, è scattato solamente un applauso. Sentito. Vero. Un po’ malinconico. E non perché Giampiero Boniperti non ci sia più: perché c’è poco, pochissimo di tutto quello che ha sempre professato. John Elkann l’ha definito «il presidente della mia infanzia e della mia adolescenza», per Michel Platini è stata «la bandiera eterna della Juventus». Per Alessandro Del Piero, «il migliore rappresentante della juventinità». Difficile aggiungere altro. Se non le reazioni, i commenti, le emozioni. Fortissime. Soprattutto dei figli, iniziando da Giampaolo: «Ce lo chiedevano da tempo e siamo riusciti a farlo, anche con dei filmati inediti. Da papà era come si percepiva: arrivava all’obiettivo in maniera molto determinata. A casa la solfa non cambiava. Un’educazione da vincere è l’unica cosa che conta: ma non intendeva solo il risultato, semmai il fatto di dover arrivare preparato per ottenerlo». «Papà era tutto: pervadeva - le parole di Alessandro, il figlio -. Una personalità incredibile. Cosa ci ha lasciato? Il saper stare al mondo racchiude un po’ tutto. Gli slogan racchiudono tanto: ma era più flessibile, lui. Al di là di essere stato un simbolo della Juventus, ha scelto di essere un esempio».
Giampiero Boniperti: la storia della Juve su Sky
Su tutto. Soprattutto tra le mura di casa, come ha ricordato Filippo, nipote, che la maglia della Juventus l’ha indossata. Rendendo tutti orgogliosi, il Presidente un po’ di più. «Ho tanti ricordi: ero lì dall’età di 5 anni. Vorrei poter tornare a quei giorni: nel nostro cuore c’è sempre questa società, la amiamo nel bene e nel male. Auguro ai giovani di sfruttare le occasioni, meglio di come l’abbia fatto io. Il nonno è stato semplicemente il nonno: una volta, in un ristorante, aveva il sole in faccia e una signora gli ha offerto i suoi occhiali da sole, pure coi brillantini. Quando ho chiesto il motivo, lei mi ha detto: “Mi ha dato così tanta gioia con la Juve che dovevo ripagare in qualche modo”. Anche così ho realizzato la grandezza del suo lavoro». Se non bastassero gli aneddoti, a quel punto potrebbero subentrare le parole. Molte altre arriveranno il 19 dicembre, con il docu-film monografico; dal 15 gennaio invece la docu-serie corale in 7 puntate. Tutte targate Sky.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS