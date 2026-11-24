Alla fine, davanti ai ricordi, è scattato solamente un applauso. Sentito. Vero. Un po’ malinconico. E non perché Giampiero Boniperti non ci sia più: perché c’è poco, pochissimo di tutto quello che ha sempre professato. John Elkann l’ha definito «il presidente della mia infanzia e della mia adolescenza», per Michel Platini è stata «la bandiera eterna della Juventus». Per Alessandro Del Piero, «il migliore rappresentante della juventinità». Difficile aggiungere altro. Se non le reazioni, i commenti, le emozioni. Fortissime. Soprattutto dei figli, iniziando da Giampaolo: «Ce lo chiedevano da tempo e siamo riusciti a farlo, anche con dei filmati inediti. Da papà era come si percepiva: arrivava all’obiettivo in maniera molto determinata. A casa la solfa non cambiava. Un’educazione da vincere è l’unica cosa che conta: ma non intendeva solo il risultato, semmai il fatto di dover arrivare preparato per ottenerlo». «Papà era tutto: pervadeva - le parole di Alessandro, il figlio -. Una personalità incredibile. Cosa ci ha lasciato? Il saper stare al mondo racchiude un po’ tutto. Gli slogan racchiudono tanto: ma era più flessibile, lui. Al di là di essere stato un simbolo della Juventus, ha scelto di essere un esempio».