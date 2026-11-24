Un mese difficile, con tante partite ravvicinate, ma assolutamente da non sbagliare. Per la Juventus di Luciano Spalletti la netta vittoria contro il Venezia potrebbe rappresentare la partita della svolta, in vista di un tour de force che vedrà i bianconeri impegnati in ben 7 gare fino al 19 dicembre (quando ci sarà l'ultimo match del 2026) tra Europa League, Serie A e Coppa Italia. In ordine le avversarie saranno Omonia, Como, Sassuolo, Udinese, Hapoel Beer Sheva, Monza e Roma. Andiamo ad analizzare l'avvio di stagione e lo stato attuale delle prossime squadre che affronteranno la Juventus.

Juventus Da Woltemade e Ibra a Trezeguet: la classifica degli attaccanti della Juventus più alti di sempre Guarda la gallery Avversari Juve: Omonia, attacco da non sottovalutare Il primo ostacolo della Juve sarà l’Omonia Nicosia, atteso a Torino il 26 novembre per la quinta giornata di Europa League. I ciprioti hanno raccolto sei punti nelle prime quattro partite europee, ma arrivano da due sconfitte consecutive nella competizione: l’1-4 contro il Benfica e l’1-3 sul campo del NEC Nijmegen. Un rendimento che lascia intravedere possibilità di turnover per i bianconeri, senza però autorizzare distrazioni.