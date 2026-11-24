Juve, il 2026 non concede più errori: sette sfide e tutti i pericoli per la squadra di Spalletti
Dall'Omonia alla Roma, passando per il Como di Fabregas: lo stato di forma delle avversarie, i numeri e i giocatori da tenere d'occhio
Un mese difficile, con tante partite ravvicinate, ma assolutamente da non sbagliare. Per la Juventus di Luciano Spalletti la netta vittoria contro il Venezia potrebbe rappresentare la partita della svolta, in vista di un tour de force che vedrà i bianconeri impegnati in ben 7 gare fino al 19 dicembre (quando ci sarà l'ultimo match del 2026) tra Europa League, Serie A e Coppa Italia. In ordine le avversarie saranno Omonia, Como, Sassuolo, Udinese, Hapoel Beer Sheva, Monza e Roma. Andiamo ad analizzare l'avvio di stagione e lo stato attuale delle prossime squadre che affronteranno la Juventus.
Avversari Juve: Omonia, attacco da non sottovalutare
Il primo ostacolo della Juve sarà l’Omonia Nicosia, atteso a Torino il 26 novembre per la quinta giornata di Europa League. I ciprioti hanno raccolto sei punti nelle prime quattro partite europee, ma arrivano da due sconfitte consecutive nella competizione: l’1-4 contro il Benfica e l’1-3 sul campo del NEC Nijmegen. Un rendimento che lascia intravedere possibilità di turnover per i bianconeri, senza però autorizzare distrazioni.
In campionato, l’Omonia si mantiene nel gruppo di vertice e nell’ultima uscita, lo scorso 21 novembre, ha pareggiato 1-1 il derby con l’APOEL: vantaggio di Lois Diony e risposta di Filip Djuricic. Proprio Diony è il primo nome da cerchiare sul taccuino juventino, perché al gol nel derby aveva già fatto precedere cinque reti in campionato. Attenzione anche a Luuk Brouwers, già a segno due volte nel torneo nazionale, e a Muamer Tankovic, autore di una rete nelle sue prime due presenze nella League Phase in Europa.
- Juve, il 2026 non concede più errori: sette sfide e tutti i pericoli per la squadra di Spalletti
- Contro il Como la sfida della verità
- Sassuolo, la Coppa Italia per il riscatto
- Udinese, segnali di reazione
- Hapoel Beer Sheva a due velocità
- Monza, il tris alla Fiorentina cambia il clima
- Roma, l’esame più duro
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS