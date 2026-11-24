Torna l'Europa League per la Juventus: ad aprire un finale di 2026 intenso e pieno di impegni, il primo appuntamento per i bianconeri di Luciano Spalletti sarà giovedì contro l'Omonia Nicosia. Una prima parte di League Phase positiva per la Juve, che ha 10 punti sui 12 disponibili e che proverà a consolidare ulteriormente la propria posizione nella sfida contro i ciprioti. Intanto è ufficiale la designazione per la sfida di dopodomani, che si giocherà all'Allianz Stadium con start alle ore 21.

Juventus-Omonia, la designazione arbitrale Ufficiale la designazione per il match di dopodomani contro l'Omonia Nicosia, con un gruppo di arbitri e assistenti tutto inglese. A dirigere l'incontro sarà Samuel Barrett, coadiuvato dagli assistenti Adam Nunn e Wade Smith. Il quarto ufficiale sarà Farai Hallam, mentre al VAR ci sarà Darren England. Come AVAR, infine, Stuart Attwell.