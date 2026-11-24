Kalulu e Nico Gonzalez, prosegue il percorso di recupero

Situazione leggermente differente per Kalulu e Nico Gonzalez, entrambi alle prese con problemi muscolari che li stanno tenendo lontani dal gruppo. Il difensore francese aveva rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, mentre l'esterno argentino sta recuperando da una lesione di basso grado al soleo destro. Per entrambi lo staff medico bianconero sta seguendo un percorso personalizzato, con l'obiettivo di riportarli a disposizione di Spalletti soltanto quando avranno raggiunto le condizioni fisiche necessarie. Ancora oggi infatti si sono allenati a parte.