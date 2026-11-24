Juve, le ultime dall’allenamento: come stanno Alajbegovic, Nico Gonzalez e Kalulu
La Juventus continua a fare i conti con un'infermeria che richiede attenzione, soprattutto in una fase della stagione in cui gli impegni ravvicinati impongono a Luciano Spalletti di gestire con cautela le energie e le condizioni dei propri giocatori. Le notizie che arrivano dalla Continassa non portano ancora novità sul fronte dei rientri: anche oggi Alajbegovic, Kalulu e Nico Gonzalez hanno proseguito con un programma di lavoro differenziato. Tre situazioni diverse, accomunate dalla necessità di non correre rischi e di rispettare i tempi di recupero.
Alajbegovic, sospiro di sollievo dopo gli esami: escluse lesioni gravi
La situazione da monitorare con maggiore attenzione è quella di Alajbegovic, uscito all'intervallo nell'ultima gara di campionato contro il Venezia, vinta dalla Juventus per 4-0. Il giovane talento bosniaco aveva accusato un problema fisico che aveva immediatamente fatto scattare gli accertamenti medici. Gli esami strumentali hanno escluso complicazioni particolarmente serie, evidenziando un sovraccarico muscolare alla gamba sinistra. Una notizia positiva per Spalletti, che dovrà comunque rinunciare al giocatore per la prossima sfida europea contro l'Omonia. L'obiettivo è recuperarlo in vista della trasferta di campionato contro il Como, senza accelerare inutilmente i tempi.
Kalulu e Nico Gonzalez, prosegue il percorso di recupero
Situazione leggermente differente per Kalulu e Nico Gonzalez, entrambi alle prese con problemi muscolari che li stanno tenendo lontani dal gruppo. Il difensore francese aveva rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, mentre l'esterno argentino sta recuperando da una lesione di basso grado al soleo destro. Per entrambi lo staff medico bianconero sta seguendo un percorso personalizzato, con l'obiettivo di riportarli a disposizione di Spalletti soltanto quando avranno raggiunto le condizioni fisiche necessarie. Ancora oggi infatti si sono allenati a parte.
La Juventus, dunque, continua a lavorare alla Continassa con uno sguardo rivolto ai prossimi appuntamenti. Giovedì c'è l'impegno in Europa League contro l'Omonia, mentre domenica i bianconeri saranno attesi dalla trasferta contro il Como. La parola d'ordine resta la prudenza: nessuna forzatura, con la speranza di recuperare progressivamente uomini importanti per le rotazioni del tecnico.
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