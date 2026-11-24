Un viaggio tra passato, presente e futuro, con il calcio al centro ma anche tante emozioni, ricordi e insegnamenti. Manuel Locatelli si è raccontato attraverso le domande di alcuni bambini, che hanno avuto l'opportunità di intervistare il capitano della Juventus, spaziando dai momenti più difficili della carriera ai sogni realizzati, passando per il rapporto con la famiglia, il significato della fascia e il percorso che lo ha portato fino alla maglia bianconera. Ne è venuto fuori un ritratto autentico del centrocampista, che non ha nascosto le difficoltà legate all'attuale infortunio al ginocchio, ma ha anche ripercorso con orgoglio le tappe più importanti della propria storia calcistica. Tra le risposte più significative c'è spazio per un messaggio rivolto proprio ai giovani calciatori: divertirsi, non avere fretta e godersi il percorso. Un concetto che Locatelli conosce bene, considerando la strada affrontata prima di arrivare alla Juventus, diventare capitano e indossare la maglia della Nazionale.

L'infortunio e i momenti più difficili I primi temi affrontati dai giovani intervistatori hanno riguardato le difficoltà incontrate durante la carriera e il momento attuale del centrocampista bianconero. Locatelli ha individuato due periodi particolarmente complicati : "A questo punto della mia carriera, a 28 anni, ne ho passate tante. Ho attraversato momenti difficili. Me ne vengono in mente due in particolare. Quello che sto vivendo adesso è uno dei periodi più complicati, perché mi sono infortunato al ginocchio e non potrò giocare per molto tempo. Attualmente la mia vita è molto diversa. L'altro momento è stato quando non siamo riusciti a qualificarci al Mondiale. Quando perdi in quel modo soffri davvero tanto. Tuttavia, questo è il calcio: si vince o si perde. Ciò che conta è migliorarsi e dare sempre il massimo".