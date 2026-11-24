Dai problemi della Juve tra presente e passato fino ai possibili nomi per il mercato di gennaio : intervenuti sul canale Youtube di Tuttosport, Lorenzo Aprile e il direttore Guido Vaciago hanno parlato di tutto questo e molto altro. Aprile ha iniziato analizzando le parole di Spalletti sull'attaccante al termine della sfida contro il Venezia : "Lo aveva già fatto più volte nel corso della stagione, magari in maniera più velata, non facendo un appello diretto alla dirigenza. Ma non è nulla di nuovo , lo diciamo dall'inizio della stagione. Woltemade è in un certo punto di vista un ripiego, un Openda bis. Per quanto in realtà stia facendo partite molto positive, il meme hanno forse ha sovrastato il reale valore del giocatore , e la Juve non può permettersi di panchinarlo".

Vaciago però ha voluto subito specificare: " Nella Juve dei 9 scudetti però Woltemade non avrebbe fatto neanche panchina . Tipo Bendtner. Sono il primo a dire che bisogna sempre contestualizzare le cose e lo faccio bene: in questo momento è utile alla causa e serve, per fortuna che c'è. Poi allargo il campo ed è uno degli attaccanti peggiori che io abbia visto negli ultimi 20 anni di Juve. Purtroppo il livello è questo. E proprio perché questo è il livello, c'è bisogno che i tifosi siano comprensivi. Non è che i giocatori imparino a giocare da un giorno all'altro, anche cambiando l'allenatore. Magari qualcosa puoi migliorare, o peggiorare, ma io insisto: la rosa della Juve è il primo problema".

"Matri peggio di Woltemade? Ma stai scherzando?? Ma se lo mangia, sono due categorie diverse - ha continuato Vaciago -. Ha fatto 20 gol con il Cagliari. I tifosi contestano la squadra in maniera feroce durante le partite, ma questa squadra fa quello che può. Woltemade non è scarso, ma il livello della Juve deve essere diverso. Se noi andiamo a prendere le Juventus che hanno performato male nel secondo triennio di Allegri, c'erano comunque giocatori di spessore che andavano scemando. Negli ultimi quattro anni, invece, la Juventus non ha mai migliorato la rosa, non ha mai comprato un giocatore del livello Juve nonostante abbia speso una valanga di soldi. Nonostante le cifre spese, non vedo giocatori all'altezza della Juve. Chi sono? I grandi campioni, quelli che hanno anche quel tipo di personalità per reggere i momenti difficili, per ribaltare le partite".

Gli errori sul mercato

Il direttore ha continuato parlando della squadra a disposizione di Spalletti: "Inutile paragonare questa Juve al passato, però non vado a raccontare che sia una Juve all'altezza del passato. Per questo va messo mano alla rosa. Sono state cambiate dirigenze e allenatori, ma hanno speso quasi 100 milioni, l'anno scorso pure, due anni fa 200 milioni. 400 milioni per comprare nessuno, soldi buttati dalla finestra".

"Però questo vale per le vecchie gestioni. Questa gestione ha fatto degli errori, però Alajbegovic è futuribile - ha commentato Aprile -. Kolo Muani forse a quel prezzo è sbagliato, perché ora non sta rendendo. Ma non si può discutere il giocatore tecnicamente parlando. Di questi 100 e passa milioni, la gran parte sono per lui. Celik è un colpo interessante, Lucumì per ora è un acquisto sbagliato".