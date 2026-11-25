TORINO - «Squadra che vince... si cambia». A imporlo è la logica stessa dell’Europa League , dal momento che ti concede appena due giorni striminziti - scarico compreso - per preparare il successivo impegno di campionato. Figuriamoci se ti ritrovi a plasmare un gruppo falcidiato dagli infortuni e già carente - di base - in determinate porzioni di campo. A proposito: filtra non poca preoccupazione sulle condizioni di Vasilije Adzic. Il consulto specialistico svolto ieri a Lione dal professor Sonnery Cottet avrebbe infatti confermato una lesione alla cartilagine del ginocchio pressoché simile a quella a cui è andato incontro Khephren Thuram…

Turnover massiccio

Tornando, però, alla stretta attualità, la Juve ha ancora da sfatare il tema della doppia personalità. Quella sindrome che vede i bianconeri brillare nella “League Phase” del torneo - con 10 punti raccolti sui 12 disponibili - a scapito del campionato, dove la zona Champions continua a distare 6 lunghezze. Da qui, il monito di Spalletti a tutto il gruppo squadra: concentrare da qui a Natale gran parte delle energie fisiche e mentali dentro i confini, per invertire in via definitiva il trend degli ultimi mesi. Sta tutta qui, insomma, la genesi del turnover massiccio che Spalletti appalterà per il prossimo match europeo con l’Omonia Nicosia. Tutto fuorché una corazzata insidiosa: nel campionato cipriota sono quinti a -4 dalla vetta e dietro quel Pafos che, in tempi non sospetti, è caduto all’Allianz sotto i colpi di David e McKennie. Sulla carta, il tecnico bianconero potrebbe arrivare a cambiarne addirittura 8 rispetto all’uscita casalinga col Venezia. Nessuno “snobbismo”: questa Juve, per quanto in ripresa, non può permetterselo. Semmai la consapevolezza che le “seconde linee” possano bastare per archiviare la pratica europea.