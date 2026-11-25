Koopmeiners "alla Locatelli”: così Teun si è ritrovato sul più bello. E Spalletti si gode la trasformazione
TORINO - Un altro Koop è possibile. È sempre stato possibile. E l’ha dimostrato ampiamente questa porzione di stagione, durante la quale la Juventus ha perso pezzi, cocci, identità, personalità. Però ha ritrovato lui, che sembrava smarrito, e praticamente per sempre. Però ha ritrovato Koopmeiners: che non sarà più il grande colpo da sessanta milioni di euro - e questo l’ha aiutato, altroché -, ma intanto sta acquisendo una sua centralità nel mondo juventino. Un suo senso. Chiaro. Importante. In fondo, l’olandese è diventato il nuovo equilibratore di una squadra costantemente alla ricerca di equilibrio: per questo preciso motivo s’è fatto gemma rara. Preziosissima, incredibilmente ricercata. Tanto da far fatica a immaginarlo fuori con l’Omonia, nonostante i novanta minuti con il Venezia: potrebbe riposare e tornare sull’attenti nella sfida delicatissima con il Como, ma le recenti prestazioni l’hanno reso tutt’altro che scontato. Pertanto, si capirà oggi. Oggi che Spalletti proverà la formazione definitiva. Oggi che un po’ tutti raccoglieranno le sensazioni giuste a ridosso della partita.
Koopmeiners, i numeri certificano la trasformazione
Nel frattempo, Lucio e staff possono godersi la trasformazione, che in numeri fa praticamente così: 4,94 palloni recuperati ogni 90 minuti, 2,29 contrasti a partita, 5,47 duelli vinti per match. Per disimpegni difensivi, Koop è arrivato al di sopra della media, tra i migliori 15 del campionato; per contrasti, duelli (anche aerei) è nel miglior 23% di tutta la Serie A. Solo negli intercetti ha da migliorare: 0,53 nei novanta minuti. Quasi il triplo in meno di Locatelli un anno fa. Eppure, proprio da qui è partita la risalita - che sa di rinascita - del centrocampista: Koopmeiners ha saputo dimezzare la distanza non solo da se stesso, ma anche dal suo capitano, che era la stella polare ed è diventato una cometa subito dopo l’infortunio. Cioè: passa come una rivelazione, per farsi poi irraggiungibile. Manca, Locatelli. Chi sostiene il contrario ha i dati a opporre resistenza. Manca nei fondamentali, negli atteggiamenti. Che sono gli stessi che l’olandese sta pian piano recuperando, ritrovando, o forse scoprendo per la prima volta. Del resto, con Gasperini e all’Atalanta era ad alta intensità, seguendo fedelmente lo stile della squadra.
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