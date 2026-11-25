TORINO - Un altro Koop è possibile. È sempre stato possibile. E l’ha dimostrato ampiamente questa porzione di stagione, durante la quale la Juventus ha perso pezzi, cocci, identità, personalità. Però ha ritrovato lui, che sembrava smarrito, e praticamente per sempre. Però ha ritrovato Koopmeiners : che non sarà più il grande colpo da sessanta milioni di euro - e questo l’ha aiutato, altroché -, ma intanto sta acquisendo una sua centralità nel mondo juventino. Un suo senso. Chiaro. Importante. In fondo, l’olandese è diventato il nuovo equilibratore di una squadra costantemente alla ricerca di equilibrio: per questo preciso motivo s’è fatto gemma rara. Preziosissima, incredibilmente ricercata. Tanto da far fatica a immaginarlo fuori con l’ Omonia , nonostante i novanta minuti con il Venezia : potrebbe riposare e tornare sull’attenti nella sfida delicatissima con il Como , ma le recenti prestazioni l’hanno reso tutt’altro che scontato. Pertanto, si capirà oggi. Oggi che Spalletti proverà la formazione definitiva. Oggi che un po’ tutti raccoglieranno le sensazioni giuste a ridosso della partita.

Koopmeiners, i numeri certificano la trasformazione

Nel frattempo, Lucio e staff possono godersi la trasformazione, che in numeri fa praticamente così: 4,94 palloni recuperati ogni 90 minuti, 2,29 contrasti a partita, 5,47 duelli vinti per match. Per disimpegni difensivi, Koop è arrivato al di sopra della media, tra i migliori 15 del campionato; per contrasti, duelli (anche aerei) è nel miglior 23% di tutta la Serie A. Solo negli intercetti ha da migliorare: 0,53 nei novanta minuti. Quasi il triplo in meno di Locatelli un anno fa. Eppure, proprio da qui è partita la risalita - che sa di rinascita - del centrocampista: Koopmeiners ha saputo dimezzare la distanza non solo da se stesso, ma anche dal suo capitano, che era la stella polare ed è diventato una cometa subito dopo l’infortunio. Cioè: passa come una rivelazione, per farsi poi irraggiungibile. Manca, Locatelli. Chi sostiene il contrario ha i dati a opporre resistenza. Manca nei fondamentali, negli atteggiamenti. Che sono gli stessi che l’olandese sta pian piano recuperando, ritrovando, o forse scoprendo per la prima volta. Del resto, con Gasperini e all’Atalanta era ad alta intensità, seguendo fedelmente lo stile della squadra.