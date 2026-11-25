TORINO - Ridono, si scambiano bigliettini al fondo dell’aula per poi prendersi in giro a vicenda sulla pronuncia. Un complicità quasi liceale, da amici e compagni di banco quali effettivamente sono diventati nell’economia delle canoniche lezioni di italiano a cui si stanno sottoponendo alla Continassa. Un’iniziativa del club accolta con spirito e forza di volontà da Nick Woltemade e Randal Kolo Muani, poiché certi che potesse tornargli utile in “sede d’esame”. Il campo, s’intende, con Luciano Spalletti in veste di prof.

Wolte e Kolo, tandem che studia Severo il giusto, sì, per quanto - talvolta - difficile da decifrare. Come del resto ha ammesso ironicamente lo stesso Woltemade poche settimane fa a margine del pari di Europa League con il Rennes: «Cosa ci ha chiesto Spalletti alla fine del primo tempo? Non è sempre facile per me capire l’italiano, ma che dovevamo continuare così».