Woltemade-Kolo Muani, non c'è solo Spalletti: compagni di banco per l'ultima iniziativa Juve
TORINO - Ridono, si scambiano bigliettini al fondo dell’aula per poi prendersi in giro a vicenda sulla pronuncia. Un complicità quasi liceale, da amici e compagni di banco quali effettivamente sono diventati nell’economia delle canoniche lezioni di italiano a cui si stanno sottoponendo alla Continassa. Un’iniziativa del club accolta con spirito e forza di volontà da Nick Woltemade e Randal Kolo Muani, poiché certi che potesse tornargli utile in “sede d’esame”. Il campo, s’intende, con Luciano Spalletti in veste di prof.
Wolte e Kolo, tandem che studia
Severo il giusto, sì, per quanto - talvolta - difficile da decifrare. Come del resto ha ammesso ironicamente lo stesso Woltemade poche settimane fa a margine del pari di Europa League con il Rennes: «Cosa ci ha chiesto Spalletti alla fine del primo tempo? Non è sempre facile per me capire l’italiano, ma che dovevamo continuare così».
Da qui, il desiderio reciproco di accorciare le distanze partendo dalle basi. Di mettersi in gioco per abbattere la barriera linguistica, assimilare quanto più possibile dal tecnico bianconero e trasferire quell’alchimia sul campo. I primi germogli? Evidenti e certificati dai numeri: quando Spalletti li ha schierati in tandem dal primo minuto la Juve ne ha vinte tre (con Atalanta, Napoli e Lecce) e pareggiate due (con Rennes e Fiorentina).
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