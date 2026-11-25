Maglia Juve 2027-2028: le anticipazioni per la divisa Home, tutte le novità della seconda proiezione
La Juventus guarda già al futuro e iniziano a emergere le prime indiscrezioni sulla maglia Home per la stagione 2027-2028. A fornire nuovi aggiornamenti è il profilo "La maglia bianconera", che ha condiviso una seconda proiezione della possibile divisa che accompagnerà i bianconeri nella prossima stagione. Le nuove anticipazioni confermano alcune delle caratteristiche già emerse nella prima ipotesi, delineando un design dal carattere deciso e moderno, senza però rinunciare agli elementi distintivi della tradizione della Vecchia Signora.
Juve 2027-2028, spalle e maniche nere: loghi e sponsor verso il giallo
Stando alle informazioni diffuse, la seconda proiezione della prima maglia della Juventus conferma la presenza del nero su spalle, maniche e sfondo delle personalizzazioni. Una scelta cromatica che contribuirebbe a dare alla divisa un aspetto particolarmente grintoso e contemporaneo. Per quanto riguarda loghi e sponsor, l'ipotesi attualmente più accreditata è quella di una colorazione gialla. Un dettaglio che potrebbe creare un contrasto interessante con il bianco e il nero della maglia, aggiungendo un ulteriore elemento di personalità al design.
Uno degli aspetti ancora da chiarire riguarda il numero esatto delle strisce bianconere. Secondo le indiscrezioni, queste dovrebbero essere piuttosto sottili. Proprio per questo motivo, sono state ipotizzate due possibili soluzioni grafiche, al momento ordinate in base al rispettivo grado di plausibilità. Da verificare anche lo stile del colletto e dei bordini, che dovrebbero essere realizzati in flatknit, una lavorazione a maglia che potrebbe caratterizzare ulteriormente la struttura della divisa. Restano comunque diversi particolari ancora da definire e non è quindi possibile considerare questa proiezione come il design definitivo della prima maglia.
Una maglia dal look moderno nel segno della tradizione
Le prime indicazioni raccontano una Juventus pronta a puntare su una divisa dal look deciso, con contrasti cromatici marcati e soluzioni estetiche contemporanee. L'obiettivo, almeno sulla base delle anticipazioni disponibili, sarebbe quello di rinnovare l'immagine della maglia Home senza perdere il legame con l'identità storica del club. Per conoscere il design definitivo della prima maglia bianconera 2027-2028 bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo, le nuove indiscrezioni condivise da La maglia bianconera offrono un primo interessante sguardo su quella che potrebbe essere la prossima divisa della Juventus.
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