La Juventus guarda già al futuro e iniziano a emergere le prime indiscrezioni sulla maglia Home per la stagione 2027-2028. A fornire nuovi aggiornamenti è il profilo "La maglia bianconera", che ha condiviso una seconda proiezione della possibile divisa che accompagnerà i bianconeri nella prossima stagione. Le nuove anticipazioni confermano alcune delle caratteristiche già emerse nella prima ipotesi, delineando un design dal carattere deciso e moderno, senza però rinunciare agli elementi distintivi della tradizione della Vecchia Signora.

Juve 2027-2028, spalle e maniche nere: loghi e sponsor verso il giallo Stando alle informazioni diffuse, la seconda proiezione della prima maglia della Juventus conferma la presenza del nero su spalle, maniche e sfondo delle personalizzazioni. Una scelta cromatica che contribuirebbe a dare alla divisa un aspetto particolarmente grintoso e contemporaneo. Per quanto riguarda loghi e sponsor, l'ipotesi attualmente più accreditata è quella di una colorazione gialla. Un dettaglio che potrebbe creare un contrasto interessante con il bianco e il nero della maglia, aggiungendo un ulteriore elemento di personalità al design.