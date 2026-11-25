Juventus-Omonia: probabili formazioni Europa League, orario e dove vederla in tv e streaming
La Juventus si prepara a tornare protagonista in Europa League. Giovedì 26 novembre i bianconeri ospiteranno l’Omonia Nicosia all’Allianz Stadium, nella sfida valida per la quinta giornata della fase a campionato. Un appuntamento importante per la squadra di Luciano Spalletti, chiamata a conquistare un risultato positivo davanti al proprio pubblico e mantenere così i posti in cima alla classifica.
Dove vedere Juventus-Omonia
Juventus e Omonia Nicosia si affronteranno il 26 novembre nel match valido per la 5ª giornata della League Phase della UEFA Europa League. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di giovedì all'Allianz Stadium con fischio d'inizio dell'incontro fissato per le 21:00. La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. Qui su Tuttosport la diretta testuale dell'incontro.
Juventus-Omonia, le probabili formazioni
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Gatti, Lucumi, Cambiaso; Sarr, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Boga; Woltemade. Allenatore: Spalletti.
OMONIA (4-3-3): Kaminski; Mayambela, Coulibaly, Šatka, Duverne; Andreou, Tănase, Marić; Ewandro, Diony, Montnor. Allenatore: Berg.
ARBITRO: Sam Barrott (Inghilterra).
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