Dove vedere Juventus-Omonia

Juventus e Omonia Nicosia si affronteranno il 26 novembre nel match valido per la 5ª giornata della League Phase della UEFA Europa League. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di giovedì all'Allianz Stadium con fischio d'inizio dell'incontro fissato per le 21:00. La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. Qui su Tuttosport la diretta testuale dell'incontro.

Juventus-Omonia, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Gatti, Lucumi, Cambiaso; Sarr, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Boga; Woltemade. Allenatore: Spalletti.

OMONIA (4-3-3): Kaminski; Mayambela, Coulibaly, Šatka, Duverne; Andreou, Tănase, Marić; Ewandro, Diony, Montnor. Allenatore: Berg.

ARBITRO: Sam Barrott (Inghilterra).

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