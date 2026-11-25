Ultimi preparativi in casa Juventus in vista della sfida europea contro l'Omonia Nicosia . Alla vigilia del prossimo impegno di Europa League , i bianconeri hanno svolto la consueta seduta di rifinitura , con lo staff tecnico impegnato a mettere a punto gli ultimi dettagli in vista del fischio d'inizio. Dall'allenamento arrivano anche alcune indicazioni sulle condizioni dei singoli: Zhegrova (fuori lista) ha lavorato insieme a Milik, mentre Alajbegovic ha iniziato la seduta svolgendo un programma differenziato per poi aggregarsi agli altri . Presenti anche tre giovani della Next Gen. Assenti, come previsto, Kalulu e Nico.

Zhegrova non è presente nella lista Europa League e per questo motivo si è allenato insieme a Milik, gestendo i carichi di lavoro . Per quanto riguarda gli altri elementi della rosa, Alajbegovic ha iniziato l'allenamento lavorando a parte, tenuto d'occhio da un attento Spalletti, che si è divertito anche a palleggaire .

Poi il fantasista si è aggregato al resto della squadra per la partitella. Una situazione da seguire per capire se potrà essere a disposizione per la sfida contro la formazione cipriota. Il bosniaco è uscito al termine del primo tempo contro il Venezia per un sovraccarico muscolare alla gamba sinistra e ora il tecnico bianconero deciderà se portarlo almeno in panchina. Non hanno preso parte alla rifinitura Kalulu e Nico Gonzalez, che ancora stanno smaltendo gli infortuni muscolari senza correre rischi.

Presenti tre Next Gen, Neto shoe ed Ekhator gol

Presenti invece tre giovani della Juventus Next Gen: Durmisi, Turco e Merola, aggregati al gruppo in occasione dell'ultimo allenamento prima della partita contro l'Omonia. Un modo per testarli in ottica futura. Da segnalare, nel corso della seduta, anche il gol realizzato da Ekhator, protagonista sotto porta, e le tre super parate di Neto, che si è messo in evidenza con interventi decisivi tra i pali. La Juventus prosegue così la preparazione alla quinta giornata della League Phase di Europa League, con Spalletti chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione da schierare all'Allianz Stadium.

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