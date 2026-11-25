Spalletti, diretta conferenza Europa League Juve-Omonia: ecco chi c'è insieme al tecnico
Tre punti per mantenere il sorriso: la Juve, dopo il successo contro il Venezia, deve ripetersi anche in Europa League. All'Allianz Stadium arriverà l'Omonia Nicosia per la quinta giornata della fase a campionato della competizione. I bianconeri sono ancora imbattutti e vogliono mantenere le posizioni alte di classifica, ma nulla è scontato. Spalletti è pronto a presentare la sfida in conferenza stampa e insieme al tecnico della Vecchia Signora, ci sarà anche Neto.
Spalletti, la conferenza stampa verso Juve-Omonia
L'allenatore della Juve risponderà alle domande dei giornalisti nella sala stampa alle ore 15. Insieme a lui anche il portiere Neto. Qui su Tuttosport la diretta testuale delle loro parole.
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