Tre punti per mantenere il sorriso: la Juve, dopo il successo contro il Venezia, deve ripetersi anche in Europa League. All'Allianz Stadium arriverà l'Omonia Nicosia per la quinta giornata della fase a campionato della competizione. I bianconeri sono ancora imbattutti e vogliono mantenere le posizioni alte di classifica, ma nulla è scontato. Spalletti è pronto a presentare la sfida in conferenza stampa e insieme al tecnico della Vecchia Signora, ci sarà anche Neto.