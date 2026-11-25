Sulla formazione contro l'Omonia: "Intanto l'Omonia è una squadra che ha sei punti e ha vinto col Celta Vigo, qualcuno forse se lo dimentica. È terza in campionato e ha un allenatore norvegese che si chiama Berg. Conosce benissimo il calcio e l'adattarsi alle situazioni di calcio moderno, gli si riconosce questo fatto qui. La squadra gioca 4-3-2-1 e 4-4-2, ma quando difende sa mettersi a 5 con attaccanti che possono fare tutta fascia. Ha la qualità di ripartenza e di saper ribaltare l'azione stando nella propria metà campo. È stata in difficoltà in un paio di partite ma le ha sempre giocate bene e arrivando in fondo molto bene, creando difficoltà agli avversari. Bisognerà giocare una partita seria se si vuole vincere e avere una classifica migliore. Noi abbiamo una rosa di tanti calciatori di livello, non c'è una differenza enorme da un giocatore all'altro. Dobbiamo far crescere qualche giovane come Ekhator e domani sera lo facciamo giocare per avere una soluzione in più davanti. C'è da fare anche un ragionamento sulle tre partite e da qui nasce anche l'idea di dare spazio a Zhegrova senza tirare il collo a certi giocatori che sono stati in nazionale e alcuni sono stati a casa durante la sosta per andare ad abbracciare i parenti. Delle rotazioni vanno fatte ma sempre carichi di fiducia e di avere la coscienza di sapere cosa ci giochiamo oltre alla situazione in cui siamo attualmente".