Omonia, la frase sull'età di Spalletti e l'aspetto Juve che preoccupa di più: “Fino alla fine”
La vittoria netta per 4-0 contro il Venezia ha dato forza e speranza alla Juventus, che ora si prepara a sfidare l'Omonia Nicosia in Europa League. Sulla carta dovrebbe essere una partita all'altezza dei bianconeri, che però non dovranno permettersi cali di concentrazione. Una differenza di valori che anche l'allenatore della squadra cipriota, Henning Berg, in conferenza stampa non ha potuto che ammettere: "Siamo contenti di essere qui. La Juve è una squadra storica, di qualità, con giocatori e allenatore straordinari. È una grande occasione per noi per migliorare. Cercheremo di fare del nostro meglio. La Juventus è una squadra di livello più alto rispetto a quelle che affrontiamo a Cipro, è la squadra più forte con cui abbiamo giocato".
"Pensiamo più al campionato"
Per una squadra come l'Omonia, giocare in campionato o in Europa League fa molta differenza in termini di forza degli avversari: "Quando ci giochiamo la qualificazione ci concentriamo di più sull'Europa League, ma quando entriamo in League Phase pensiamo più al campionato. Chiedete all’Arsenal o al Bayern Monaco… Per noi comunque è un privilegio giocare contro la Juventus: proveremo a essere più competitivi possibile e vedere quanto resisteremo. Non è sempre facile rimanere su questi livelli per 90′, non possiamo farlo in tutte le partite in Europa. Per noi questo è un processo in cui possiamo imparare".
L'importanza di lottare per 90 minuti
Uno dei problemi della squadra cipriota, infatti, sembra essere la gestione della partita su tutti e 90i minuti di gioco: "Non sono sicuro sia vero. L’ultima partita con l’Apoel eravamo davanti e poi han pareggiato, con il Celta Vigo abbiamo vinto nel secondo tempo. Normale con tante partite fare su e giù. La Juventus tiene duro fino alla fine, finisce bene le partite, ha la forza per ribaltare i risultati. Non vediamo l’ora di giocare questa partita e vogliamo vedere quanto saremo competitivi".
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