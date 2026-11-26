Ekhator si prende l'attacco Juve ma il futuro è un rebus: cosa può succedere a gennaio
Prima partita da titolare per l’ex punta del Genoa. Spalletti: “È una promessa, Baldini me ne parla benissimo"
Non è l’occasione della vita. Non è la partita che cambia la carriera. Non deve dimostrare niente in una notte. È solo la prima pietra di un lungo, lunghissimo percorso. Jeff Ekhator parte da una maglia da titolare, quella che indosserà questa sera contro l’Omonia. È la seconda volta con la maglia della Juve. Per ripercorrere i passi dell’esordio, bisogna tornare fino a luglio. L’amichevole contro il Basilea: Luciano Spalletti lo manda subito in campo, complice la mancanza di altri attaccanti, ma Ekhator nel giro di una ventina di minuti alza bandiera bianca. Problema muscolare: fuori un mese. Torna in campo subito dopo la sfida casalinga contro il Parma: si fa di nuovo male in un allenamento di scarico. Altro guaio fisico. Ekhator sbatte il muso sul mondo Juve: capisce immediatamente quanto siano soffocanti le pressioni, derivate anche dai 16 milioni più bonus spesi per lui a fine giugno per prenderlo dal Genoa.
Giovanni Carnevali crede nel ragazzo. Spalletti è molto curioso di vederlo all’opera dopo avergli già fatto assaggiare un po’ di campo contro Az Alkmaar e Fiorentina. In difficoltà in Olanda, meglio a Firenze. Poi la chiamata dell’Under 21.
La stima di Silvio Baldini è enorme, come confessato dallo stesso Spalletti: «Lo vedo come prima punta fisica, capace di pulire la palla e rendere la fase di possesso utile anche in un momento critico. Silvio per lui stravede, è uno degli amici più cari che ho nel calcio: e ora che ci sto lavorando sono totalmente d’accordo con lui. Non gli addosserei tutte le responsabilità di dover risolverci i problemi, ma è una promessa».
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