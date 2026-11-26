Non è l’occasione della vita. Non è la partita che cambia la carriera. Non deve dimostrare niente in una notte. È solo la prima pietra di un lungo, lunghissimo percorso. Jeff Ekhator parte da una maglia da titolare , quella che indosserà questa sera contro l’Omonia . È la seconda volta con la maglia della Juve. Per ripercorrere i passi dell’esordio, bisogna tornare fino a luglio. L’amichevole contro il Basilea: Luciano Spalletti lo manda subito in campo, complice la mancanza di altri attaccanti, ma Ekhator nel giro di una ventina di minuti alza bandiera bianca. Problema muscolare: fuori un mese. Torna in campo subito dopo la sfida casalinga contro il Parma: si fa di nuovo male in un allenamento di scarico. Altro guaio fisico. Ekhator sbatte il muso sul mondo Juve: capisce immediatamente quanto siano soffocanti le pressioni, derivate anche dai 16 milioni più bonus spesi per lui a fine giugno per prenderlo dal Genoa.

La stima di Silvio Baldini è enorme, come confessato dallo stesso Spalletti: «Lo vedo come prima punta fisica, capace di pulire la palla e rendere la fase di possesso utile anche in un momento critico. Silvio per lui stravede, è uno degli amici più cari che ho nel calcio: e ora che ci sto lavorando sono totalmente d’accordo con lui. Non gli addosserei tutte le responsabilità di dover risolverci i problemi, ma è una promessa».