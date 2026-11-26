Como val bene un turnover. Massiccio. Quasi totale. Come non ne ha mai disegnati Spalletti dagli albori della sua avventura in bianconero, con 8 cambi rispetto all’ultimo 11 titolare. «Domenica abbiamo una partita fondamentale per il campionato, qualcosa devo poter variare» - l’analisi di Spalletti -. Come dargli torto. Tanta, troppa la posta in palio con la squadra di Fabregas per “rischiare” di perdere anche solo uno dei suoi fedelissimi. Di fatto, uno spareggio per l’Europa che conta . Un’occasione rara da cogliere al volo - i comaschi arrivano dalle fatiche con l’Aek Atene, dove sono scesi in campo tutti i “big” - per accorciare sulla zona Champions e calarsi in vena una dose non indifferente di consapevolezza. Quella emersa fin qui a spizzichi e bocconi e soltanto nel momento in cui i bianconeri erano riusciti - in un modo o nell’altro - ad indirizzare il match. Esattamente come successo all’Allianz col Venezia: la fiera del braccino, degli errori tecnici basilari e della confusione, fino al gol salvifico di Woltemade , subentrato nella ripresa al posto di Alajbegovic . Ecco, Spalletti nel presentare il match con l’Omonia è ripartito proprio dalle considerazioni sul tedesco di domenica scorsa.

"Si parla sempre della punta"

Mal interpretate - a detta sua - almeno quanto quelle sulle caratteristiche che mancano al suo parco attaccanti: «Mi è sembrato più il vostro un grido disperato. Si parla sempre della punta. Ho parlato di ‘punta fisica’ per evidenziare una caratteristica, non per discutere di un giocatore. Ho riprovato Kolo in quella posizione perché ho bisogno di averlo anche lì. Non è che può giocare sempre Woltemade, se recupero i calciatori ho anche esterni molto bravi e penso di poter rimettere punta Kolo Muani. Che grido disperato? Io non ho detto che Woltemade non mi piace, siete voi che lo alludete perché evidenzio una caratteristica che non abbiamo. Perché mi chiedete sempre se non fosse il caso di tenere Vlahovic? Perché probabilmente anche voi dite che ci manca quella caratteristica lì, però poi la andiamo a giocare con quello che abbiamo a disposizione. Speriamo che Ekhator (stasera titolare per la prima volta, ndr) ci faccia vedere che ha queste soluzioni che in altri calciatori mancano e di poter ruotare: non posso far giocare sempre Kolo e Woltemade insieme ogni 3 giorni». Niente tandem, dunque, con Kolo Muani e Woltemade che potranno dire la loro - solo se strettamente necessario - a partita in corso, così come Alajbegovic, che ha smaltito il guaio al soleo. Dentro Ekhator, Boga e Conceiçao.