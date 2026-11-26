Neto riporta il dna della sua Juve: "Cicli diversi ma sappiamo cosa rappresentiamo e vi dico che..."
Riecco lo stesso brivido sulla schiena, a distanza di 3480 giorni dall’ultima volta. Quasi dieci anni, un eternità. Per Norberto Neto, che nel frattempo è diventato uomo, sublimando la parentesi in bianconero - da gregario - a suon di trofei con le maglie di Barcellona e Valencia. Come per la stessa Juventus, che l’aveva salutato nel pieno della sua bellezza, da regina d’Italia, per poi ripalesarsi con la voce rotta, il volto cosparso di rughe e la schiena dolorante. Ma a detta di Neto - pronto a tornare titolare per il match di stasera con l’Omonia - non per questo meno affascinante.
Le parole di Neto
«Poter scendere di nuovo in campo con questa maglia è una soddisfazione immensa - ha rivelato il portiere brasiliano -. Sono entusiasta: a settembre arrivavo da un periodo della mia vita in cui ero alla ricerca di un’occasione che potesse dare un senso a tutto il resto. Dovevo far qualcosa di diverso. Quando è arrivata la chiamata della Juve ho sentito questo: che si trattava di un capitolo ancora aperto. Le differenze con la mia Juve? Il calcio e la vita hanno dei cicli diversi. Ma vedo un ambiente sano, a livello di giocatori e spogliatoio. Tutti hanno disponibilità per raggiungere gli obiettivi. Dobbiamo mantenere l’idea di essere sulla strada giusta per ottenere i risultati. È una squadra in crescita, con tanti ragazzi giovani. Il campionato, poi, è talmente lungo che non possiamo star qui a guardare questo momento. Potrebbe cambiare la situazione da un momento all’altro. Il mio focus è essere tutti i giorni ad allenarmi al 100% e sfruttare quando le cose mi vengono incontro. Dobbiamo lottare per trovare equilibrio e la consistenza che tutti vogliono. L’importante è avere disponibilità».
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