Le parole di Neto

«Poter scendere di nuovo in campo con questa maglia è una soddisfazione immensa - ha rivelato il portiere brasiliano -. Sono entusiasta: a settembre arrivavo da un periodo della mia vita in cui ero alla ricerca di un’occasione che potesse dare un senso a tutto il resto. Dovevo far qualcosa di diverso. Quando è arrivata la chiamata della Juve ho sentito questo: che si trattava di un capitolo ancora aperto. Le differenze con la mia Juve? Il calcio e la vita hanno dei cicli diversi. Ma vedo un ambiente sano, a livello di giocatori e spogliatoio. Tutti hanno disponibilità per raggiungere gli obiettivi. Dobbiamo mantenere l’idea di essere sulla strada giusta per ottenere i risultati. È una squadra in crescita, con tanti ragazzi giovani. Il campionato, poi, è talmente lungo che non possiamo star qui a guardare questo momento. Potrebbe cambiare la situazione da un momento all’altro. Il mio focus è essere tutti i giorni ad allenarmi al 100% e sfruttare quando le cose mi vengono incontro. Dobbiamo lottare per trovare equilibrio e la consistenza che tutti vogliono. L’importante è avere disponibilità».