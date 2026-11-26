Zanos Savva non ha mai smesso di credere nella sua forza mentale. Il talento cipriota, ancora di proprietà del Toro, ha ritrovato il sorriso all’Olympiakos Nicosia, dove ha ricominciato a giocare, segnare e persino a festeggiare la prima convocazione in Nazionale. Un nuovo inizio dopo un calvario cominciato proprio quando sembrava sul punto di spiccare il volo: il 12 maggio 2024, con il primo gol in Serie A contro il Verona, una rete che aveva acceso i sogni europei del Toro e soprattutto le sue ambizioni. Da quel momento, però, il buio della tendinopatia rotulea. Oggi Savva è ripartito, ma non ha dimenticato Torino. Per questo seguirà Juventus-Omonia, oggi regina di Nicosia. Zanos Savva, lei è ripartito dall’Olympiakos Nicosia dopo due anni difficilissimi. Come sta andando? «A livello personale sto bene. Mi sto divertendo molto qui e sono riuscito a segnare 3 gol e a fare 2 assist nelle prime partite, quindi sono contento di come stanno andando le cose. Ho anche ricevuto la mia prima convocazione in Nazionale, un grande traguardo che mi ha reso veramente felice. Abbiamo una buona squadra e credo che meriteremmo di avere più punti in classifica, ma sono sicuro che arriveranno».