"Juve, attenta a quei due: Ewandro e Andreou sono fortissimi e l'Omonia è la migliore di tutta Cipro"
Zanos Savva non ha mai smesso di credere nella sua forza mentale. Il talento cipriota, ancora di proprietà del Toro, ha ritrovato il sorriso all’Olympiakos Nicosia, dove ha ricominciato a giocare, segnare e persino a festeggiare la prima convocazione in Nazionale. Un nuovo inizio dopo un calvario cominciato proprio quando sembrava sul punto di spiccare il volo: il 12 maggio 2024, con il primo gol in Serie A contro il Verona, una rete che aveva acceso i sogni europei del Toro e soprattutto le sue ambizioni. Da quel momento, però, il buio della tendinopatia rotulea. Oggi Savva è ripartito, ma non ha dimenticato Torino. Per questo seguirà Juventus-Omonia, oggi regina di Nicosia. Zanos Savva, lei è ripartito dall’Olympiakos Nicosia dopo due anni difficilissimi. Come sta andando? «A livello personale sto bene. Mi sto divertendo molto qui e sono riuscito a segnare 3 gol e a fare 2 assist nelle prime partite, quindi sono contento di come stanno andando le cose. Ho anche ricevuto la mia prima convocazione in Nazionale, un grande traguardo che mi ha reso veramente felice. Abbiamo una buona squadra e credo che meriteremmo di avere più punti in classifica, ma sono sicuro che arriveranno».
"L’Omonia è una squadra molto forte"
Stasera c’è Juventus-Omonia. Chi deve temere Spalletti? «L’Omonia è una squadra molto forte: in questo momento è la migliore di Cipro. Ha giocatori di qualità e molto veloci, penso che possa mettere in difficoltà la Juve. Ovviamente, però, la Juve è un grande club con giocatori di altissimo livello, quindi anche l’Omonia dovrà fare molta attenzione. Vedrete Ewandro e Andreou: sono fortissimi». Quest’anno l’Omonia, l’anno scorso il Pafos in Champions League. Sente che il calcio cipriota si stia evolvendo? «Il livello sta crescendo. Ogni anno ci sono due o tre squadre cipriote che partecipano alla fase a gironi delle competizioni europee, tra Champions League, Europa League e Conference League. Sinceramente, non mi aspettavo un campionato così competitivo e con così tanti giocatori di qualità. Non direi che ci sia un giocatore in particolare che rappresenti il simbolo del calcio cipriota, perché ce ne sono diversi che si distinguono». L’approdo di David Luiz nel massimo campionato cipriota ha attirato giocatori migliori? «È un piacere condividere il campo con un giocatore come David Luiz, che ha vinto praticamente tutto nel calcio e ha giocato in alcuni dei club più importanti del mondo. Sicuramente averlo a Cipro fa bene a tutto il movimento».
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