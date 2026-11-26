Creatura perfetta d’agonismo e carattere: la Juve di Tokyo 1996 era il sogno di ogni allenatore
La Juve di Tokyo era una macchina perfetta, punto più alto dell’evoluzione di quella che, nel ’95 aveva rivinto lo scudetto dopo lunghi anni di digiuno e nel ’96 aveva dato lezioni all’Europa vincendo la Champions. Era il sogno di ogni allenatore, perché mescolava con equilibrio artistico giocatori di qualità infinita come Zidane e Del Piero ad agonisti tremendi come Montero, Torricelli, Ferrara, insieme con giocatori in grado di esprimere un’ottima tecnica e un potente agonismo come Di Livio, Deschamps, Jugovic e Boksic. Ma, soprattutto, era una squadra di uomini. Uomini veri, che sapevano prendersi responsabilità, che non avevano paura di niente, che avevano delle personalità in grado di resistere agli impatti calcistici più forti senza traballare. Potevano anche perdere, e lo faranno qualche mese più tardi nell’assurda finale di Champions contro il Borussia e poi contro il Real l’anno dopo (due partite comunque fortemente condizionate da errori arbitrali), ma perdeva restando in piedi, senza mai sciogliersi davanti all’avversario.
Apice mondiale del primo ciclo lippiano
Anzi, se quella finale di Tokyo, contro un River fortissimo, è l’apice mondiale del primo ciclo lippiano, sarà proprio nelle sconfitte successive, e nella fenomenale capacità di rialzarsi, che si apprezzerà la solidità granitica di quel gruppo di uomini prima ancora che campioni. È difficile, se non impensabile, che oggi la Juventus (o un’italiana) riesca a vincere la Coppa Intercontinentale. Insomma, l’obiettivo di Carnevali e Massara non deve essere uguagliare quel risultato di trent’anni fa, ma ispirarsi a quella squadra nel costruire la loro. Il nuovo Zidane, ora, giocherebbe in Premier o, tuttalpiù nel Psg, quindi, nessuno lo pretende, ma senza nuovi Montero, nuovi Ferrara, nuovi Torricelli… non può nascere una Juve degna del suo nome e della sua storia.
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