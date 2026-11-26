La Juve di Tokyo era una macchina perfetta, punto più alto dell’evoluzione di quella che, nel ’95 aveva rivinto lo scudetto dopo lunghi anni di digiuno e nel ’96 aveva dato lezioni all’Europa vincendo la Champions. Era il sogno di ogni allenatore, perché mescolava con equilibrio artistico giocatori di qualità infinita come Zidane e Del Piero ad agonisti tremendi come Montero, Torricelli, Ferrara, insieme con giocatori in grado di esprimere un’ottima tecnica e un potente agonismo come Di Livio, Deschamps, Jugovic e Boksic. Ma, soprattutto, era una squadra di uomini. Uomini veri, che sapevano prendersi responsabilità, che non avevano paura di niente, che avevano delle personalità in grado di resistere agli impatti calcistici più forti senza traballare. Potevano anche perdere, e lo faranno qualche mese più tardi nell’assurda finale di Champions contro il Borussia e poi contro il Real l’anno dopo (due partite comunque fortemente condizionate da errori arbitrali), ma perdeva restando in piedi, senza mai sciogliersi davanti all’avversario.