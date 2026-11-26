La notte di Tokyo, il capolavoro di Del Piero , il senso di appartenenza a uno spogliatoio di campioni e il pensiero immediato, veloce, profondo, subito dopo la vittoria. Paolo Montero, titolare a Tokyo trent’anni fa, con la Coppa Intercontinentale tra le mani, il primo pensiero l’ha regalato a suo padre. Montero, ci racconta perché proprio a suo padre? «Anche lui aveva vinto la Libertadores e l’Intercontinentale con il Nacional. Appena arrivato nello spogliatoio, l’ho chiamato». Sono passati trent’anni. Qual è il primo ricordo? «L’arrivo all’aeroporto di Tokyo. Tutti quei cartelli dei giapponesi che aspettavano Ale Del Piero. Scherzando gli dissi: “Sembri un Rolling Stone, sembri Mick Jagger”. Erano tutti lì per lui. È quello che significa essere un uomo baciato dal talento, perché alla fine aspettavano Alex e chi ha fatto gol? Del Piero. E che gol! Che golazo!». Parte tutto da Manchester, sei giorni prima: 0-1, gol di Del Piero. Quella partita aveva fatto scattare qualcosa? «Non credo, onestamente. Negli anni in cui sono stato alla Juventus ci trovavamo sempre ad affrontare il Manchester United, nella fase a gironi, nei quarti o in semifinale, come è successo nell’epoca di Ancelotti. Contro le inglesi erano sempre partite fisiche, dure, di continui ribaltamenti di fronte. Quello che ricordo bene sono gli applausi di Old Trafford: Del Piero e Zidane fecero una giocata impressionante e tutto lo stadio scattò in piedi».

Vi sentivate la squadra più forte del mondo? «Io ero appena arrivato, però me ne rendevo conto. Sono cose che racconto ancora oggi ai miei figli. Quei compagni ti trasmettevano una sicurezza, una tranquillità incredibile. Anche quando perdevi 2-0, avevi la convinzione che l’avresti ribaltata. Non era perso niente. E per fortuna, tante volte, la ribaltavi davvero. Sono convinto che quella generazione, una delle più grandi di tutti i tempi della Juventus, si sentisse forte. Sì, che si sentissero i più forti in quel periodo. E un motivo c’era: hanno fatto tre finali di Champions consecutive». Sei giorni per preparare la partita contro il River Plate. Come scorreva, il tempo? «Quando vieni preso dalla voragine delle partite e dei viaggi ci pensi poco. Prepari la partita, certo, ma non hai troppo tempo per pensarci. Ricordo benissimo che per voi italiani andare a Tokyo significava affrontare un viaggio lunghissimo e qualche compagno si lamentava. Però per noi sudamericani affrontare la migliore squadra europea ha un significato particolare. Se vinci l’Intercontinentale in Uruguay, in Argentina o in Brasile, si festeggia per un anno. Dicevo a Ciro: “Guarda che se vinciamo la mia famiglia festeggia per due mesi di fila. Dobbiamo andare là e vincere”».

L'aneddoto e il River

Nel River Plate c’era anche un suo compagno di Nazionale, Francescoli. «Racconto sempre questo aneddoto. Quando andavo in Nazionale stavo sempre con Francescoli. In quel periodo il River, in campionato e in Libertadores, come noi in Coppa dei Campioni, vinceva facilmente. Tipo 3-0, 4-0. Allora Francescoli scherzava: “Guarda che vinciamo noi, vinciamo noi”. Per rispetto non gli rispondevo, però dopo un po’ gli dissi: “Se a noi riesce bene il pressing, comandato come sapeva fare Deschamps, non passate neanche la metà campo”. Ed è quello che è successo. Nel primo tempo, sinceramente, meritavamo di vincere almeno 3-0. Quando l’ho ritrovato mi ha detto che avevo ragione». Da sudamericano aveva una percezione maggiore del valore di quel River? «Sì, assolutamente. Andavo in Uruguay una volta al mese per giocare con la Nazionale, per le qualificazioni, e raccontavo ai miei compagni: “Guardate che il River è fortissimo. Non vince, stravince”. E alla fine il tempo mi ha dato ragione, perché tanti giocatori di quella generazione hanno poi fatto la fortuna di diverse squadre italiane, come la Lazio e il Parma. Avevano dei nomi che facevano paura. Però in quel periodo la Juventus era realmente, realmente forte».

"Abbiamo dimostrato di essere superiori"

Rivedendo quella Juve, la sua Juve, cosa prova? «Come diciamo in spagnolo, “melancolía”. Malinconia. Il primo anno in cui sono arrivato in Italia ho giocato con Porrini. Avevo 19 anni e lui mi accolse alla grande. Poi lo comprò la Juventus. È un giocatore che si nomina poco, forse anche perché è un personaggio che vive lontano dai riflettori. E poi ce n’è un altro di quella generazione che secondo me si nomina meno di quanto meriterebbe: Jugović. Un vincente nato. Di come non ne escono più». E i ricordi della partita? «Abbiamo dimostrato di essere superiori. Nel primo tempo, anche con Bokšić, un altro giocatore di cui si parla poco e che purtroppo è stato soltanto un anno con noi, abbiamo avuto tantissime occasioni. Loro quasi non hanno tirato in porta. Il primo tempo poteva tranquillamente finire 3-0. Nella ripresa abbiamo continuato a dominare, eppure abbiamo rischiato di perderla con quella traversa di Ortega, con il pallone che rimbalza due volte. Poi, per fortuna, su quel calcio d’angolo la palla è capitata a Del Piero. Io ero dentro l’area piccola, l’area era piena di giocatori. Non so come abbia fatto a calciare e a metterla all’incrocio. Quello è il talento. Se la palla fosse capitata a me, sarebbe finita 0-0, questo è sicuro!».