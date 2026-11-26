In attesa delle gare europee di quest'oggi, nel weekend torna il campionato: un turno nel quale spicca il big match tra il Como di Cesc Fabregas e la Juventus di Luciano Spalletti. Intsanto sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. A dirigere la sfida del Sinigaglia tra i biancoblù e i bianconeri sarà Maurizio Mariani.

Como-Juve, la designazione del match e i precedenti L'arbitro della partita tra Como e Juve sarà quindi Mariani, della sezione di Aprilia, con Peretti e Perrotti come suoi assistenti. Il quarto uomo sarà invece Marinelli. In sala VAR, invece, ci saranno Pezzuto e Meraviglia.