L'arbitro di Como-Juve sgradito all'Inter, a Spalletti e anche a... Conceicao: precedenti e designazioni
In attesa delle gare europee di quest'oggi, nel weekend torna il campionato: un turno nel quale spicca il big match tra il Como di Cesc Fabregas e la Juventus di Luciano Spalletti. Intsanto sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. A dirigere la sfida del Sinigaglia tra i biancoblù e i bianconeri sarà Maurizio Mariani.
Como-Juve, la designazione del match e i precedenti
L'arbitro della partita tra Como e Juve sarà quindi Mariani, della sezione di Aprilia, con Peretti e Perrotti come suoi assistenti. Il quarto uomo sarà invece Marinelli. In sala VAR, invece, ci saranno Pezzuto e Meraviglia.
Per la Juve la designazione di Mariani è tutto sommato positiva, perché i bianconeri hanno vinto 16 delle 25 partite da lui arbitrate, con 6 pareggi e appena 3 sconfitte a completare il quadro della situazione. Particolare il dato sulle espulsioni: Mariani non ha mai estratto un cartellino rosso nei confronti della Vecchia Signora. Ben diversa la situazione del Como, che invece non ha mai vinto con l'arbitro di Aprilia in campo: 2 pareggi e 1 sconfitta in 3 partite. Ma a far discutere nella cronaca recente non è stato tanto la sua gestione di gara in campo, quanto il suo coinvolgimento nel caso Arbitropoli e alle richieste dell'Inter sugli arbitri sgraditi...
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