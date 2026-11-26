Sospiro di sollievo per Alajbegovic

Buone notizie per Spalletti, che potrà contare sul talento bosniaco. Nel corso della sfida contro il Venezia il classe 2007 era stato costretto a uscire dal terreno di gioco per un sovraccarico muscolare alla coscia destra ma per fortuna non si trattatava di niente di troppo grave e per questo è stato convocato. Non ci saranno invece Kalulu e Nico Gonzalez, ancora alle prese con i rispettivi percorsi di recupero. L'obiettivo nel loro caso è tornare a disposizione di Spalletti per la sfida di Serie A contro il Como di domenica. Assenti ovviamente anche i lungodegenti Grabara, Yildiz e Thuram così come Locatelli e Zhegrova, esclusi dalla lista UEFA.