Convocati Juve per l'Omonia: la scelta su Alajbegovic, tre giovani sorprese per Spalletti
Dopo la bella vittoria per 4-0 contro il Venezia, la Juventus punta ora a ripetersi anche in Europa League contro l'Omonia Nicosia. Per i bianconeri si tratta, almeno sulla carta, di una sfida all'altezza, ma la squadra di Spalletti non potrà permettersi cali di concentrazione. In vista della partita, l'allenatore della Vecchia Signora ha quindi comunicato la lista dei convocati: c'è Alajbegovic, tre giovani convocati dalla Next Gen.
Sospiro di sollievo per Alajbegovic
Buone notizie per Spalletti, che potrà contare sul talento bosniaco. Nel corso della sfida contro il Venezia il classe 2007 era stato costretto a uscire dal terreno di gioco per un sovraccarico muscolare alla coscia destra ma per fortuna non si trattatava di niente di troppo grave e per questo è stato convocato. Non ci saranno invece Kalulu e Nico Gonzalez, ancora alle prese con i rispettivi percorsi di recupero. L'obiettivo nel loro caso è tornare a disposizione di Spalletti per la sfida di Serie A contro il Como di domenica. Assenti ovviamente anche i lungodegenti Grabara, Yildiz e Thuram così come Locatelli e Zhegrova, esclusi dalla lista UEFA.
Spalletti si affida a tre giovani
In un contesto di questo tipo e con tanti giocatori ancora infortunati, l'allenatore della Juve ha deciso di affidarsi a tre talenti della Next Gen per rinforzare la panchina. Sono stati infatti convocati Turco, Merola e Durmisi. Per Turco si tratta della prima convocazione in assoluto in Prima Squadra, aggiunto alla lista UEFA soltanto nella tarda mattinata di oggi.
Juventus, i convocati per l'Omonia Nicosia
Portieri: Pinsoglio, Vicario, Neto;
Difensori: Celik, Gatti, Kelly, Cambiaso, Lucumì, Cabal, Turco;
Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr;
Attaccanti: Conceicao, Kolo Muani, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Woltemade, Durmisi, Merola;
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