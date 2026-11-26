Europa League
giovedì 26 novembre 2026
Allianz Stadium
21:00
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Juve-Omonia, diretta Europa League: formazioni e risultato in tempo reale
Pubblicato il 26.11.2026, 18:01 (Aggiornato il 26.11.2026, 19:33)
8 min
Quinta giornata della League Phase di Europa League per la Juve, che affronta allo Stadium i ciprioti dell'Omonia Nicosia. Spalletti in conferenza ha sottolineato la forza degli avversari, ma per i bianconeri non sono ammessi errori: serve una vittoria per blindare la qualificazione alla fase successiva.
19:33
Vaciago e l’attaccante Juve: il punto sul mercato
Ancora il direttore Vaciago sull’argomento trattato anche da Spalletti in conferenza: “Non credo dovesse fare un passo indietro. Chiaro è che Woltemade e Kolo Muani non sono due attaccanti centrali. Randal mi sembra nemmeno sia così felice di farlo e gioca in maniera diversa quando è esterno. Spalletti ha comunque stima per due giocatori che si stanno comunque impegnando. Ma la Juve chi può prendere sul mercato?”. E Paolo Pirisi risponde: “Mi sbilancerei su un attaccante di passaggio e non di progetto. Una soluzione che possa sistemare le lacune attuali della rosa e i desiderata di Spalletti. Non immagino un grande investimento a gennaio. La soluzione più prossima è racchiusa in Sorloth: difficile da prendere. Ieri sera ha segnato con l’Atletico Madrid in Champions e non aiuta ad agevolare la Juve a gennaio. Gli spagnoli non lo regalano e non sono inclini a venderlo in prestito con un diritto di riscatto. Poi c’è la situazione di David anche che potrebbe allacciarsi. La Juve può anche guardarsi attorno per alcune occasioni: Scamacca o Varela, su cui c’è già un’asta”.
19:25
La Juve in Europa League
La Juventus conferma un rendimento particolarmente positivo in UEFA Europa League nelle ultime stagioni. Dal 2022/23, infatti, i bianconeri hanno rimediato una sola sconfitta nelle 12 partite disputate nella competizione, collezionando sette vittorie e quattro pareggi. Un percorso caratterizzato anche da una buona continuità offensiva, con almeno un gol realizzato in ogni incontro e una media di 1,8 reti a partita. Ancora più significativo il rendimento tra le mura amiche: dal 2009/10 la squadra torinese non ha mai perso una gara casalinga in Europa League, ottenendo sei successi e nove pareggi. Un dato che testimonia la solidità europea della Juventus, superata in questa particolare statistica soltanto dal Benfica, imbattuto in 31 incontri interni.
19:13
Vaciago: "Quella contro il Como è la più importante per la Juve"
Il direttore di Tuttosport, Vaciago, nella live di YouTube: "La partita contro il Como è quella più importante in questo scorcio di stagione. Credo sia giusto parlare del Como perché è la partita che ci dirà cos'è oggi la Juve. Al momento è una squadra incompiuta, perché può fare prestazioni da primi quattro posti ma anche altre da squadra fuori dall'Europa. Per me ha la rosa per poter lottare per il quarto posto ma deve dare continuità. In questa situazione la Juve parte sfavorita contro i lariani per assenze e anche per il modo di giocare degli avversari. Sarà un bel problema".
19:00
Woltemade formato Europa League: i numeri del tedesco
Woltemade si conferma uno dei protagonisti assoluti della Juventus in Europa League. L'attaccante tedesco ha partecipato a un gol in ciascuna delle quattro presenze stagionali nella competizione, mettendo insieme tre reti e due assist. Numeri che certificano il suo impatto offensivo, come dimostrano anche le statistiche individuali: con 14 conclusioni è tra i giocatori che tirano maggiormente, alle spalle soltanto di Jota Silva. Il bianconero guida inoltre la classifica degli xG con 3.13 e occupa il secondo posto per occasioni create su azione, a quota 12. Un rendimento che condivide con Kolo Muani, altro juventino capace di collezionare tre gol e due assist. Sono infatti quattro i calciatori che hanno preso parte ad almeno cinque reti nell'attuale edizione del torneo e due vestono la maglia della Juventus, insieme a Kristoffer Zachariassen e Junior Olaïtan.
18:45
Juve, i precedenti contro l'Omonia
La Juventus può contare su precedenti decisamente favorevoli nei confronti dell'Omonia Nicosia. I bianconeri hanno infatti vinto tutti e quattro gli incroci europei disputati contro la formazione cipriota, con due successi nella Coppa dei Campioni 1977/78 e altrettanti nella Coppa UEFA 1999/00. Un bilancio che si inserisce in un percorso ancora più significativo: la squadra torinese ha conquistato tutte le sette partite europee giocate contro avversarie provenienti da Cipro, mantenendo una percentuale di vittorie del 100%. Decisamente meno positivo, invece, il rendimento dell'Omonia contro le italiane, avendo perso tutti e sei i confronti disputati. Gli ultimi risalgono proprio alla stagione 1999/00, quando la Juventus si impose con un netto 5-2 a Nicosia e completò il doppio successo con un perentorio 5-0 nella gara di ritorno.
18:30
Spalletti sicuro: "L'Omonia ha 6 punti e ha vinto col Celta, forse qualcuno se lo dimentica"
"L'Omonia è una squadra che ha sei punti e ha vinto col Celta Vigo, qualcuno forse se lo dimentica", parola di Luciano Spalletti, che in conferenza stampa ha sottolineato le qualità della squadra cipriota: "È terza in campionato e ha un allenatore norvegese che si chiama Berg. Conosce benissimo il calcio e l'adattarsi alle situazioni di calcio moderno, gli si riconosce questo fatto qui. La squadra gioca 4-3-2-1 e 4-4-2, ma quando difende sa mettersi a 5 con attaccanti che possono fare tutta fascia. Ha la qualità di ripartenza e di saper ribaltare l'azione stando nella propria metà campo".
18:20
La probabile formazione dell'Omonia
La squadra cipriota dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1. In porta Fabiano, con Duverne, Coulibaly, Satka e Balkovec in difesa. Centrocampo a due composto da Andreou e Maric, mentre sulla trequarti dovrebbero esserci Ewandro, Tankovic e Montnor a supporto di Kakoullis unica punta.
OMONIA (4-2-3-1): Fabiano; Duverne, Coulibaly, Šatka, Balkovec; Andreou, Maric; Ewandro, Tankovic, Montnor; Kakoullis. Allenatore: Berg.
18:10
La probabile formazione della Juventus
Ma come scenderanno in campo i bianconeri in vista della sfida di Europa League? Luciano Spalletti prepara un grande turnover.
18:05
Juventus, i convocati per l'Omonia
In vista della sfida contro la squadra cipriota, Luciano Spalletti potrà contare su Kerim Alajbegovic, recuperato dopo il problema fisico accusato contro il Venezia e convocato. Presenti anche tre giovani della Next Gen: Turco, Merola e Durmisi.
- Portieri: Pinsoglio, Vicario, Neto;
- Difensori: Celik, Gatti, Kelly, Cambiaso, Lucumì, Cabal, Turco;
- Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr;
- Attaccanti: Conceicao, Kolo Muani, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Woltemade, Durmisi, Merola;
18:00
Dove vedere Juventus-Omonia
Juventus e Omonia Nicosia si affronteranno il 26 novembre nel match valido per la 5ª giornata della League Phase della UEFA Europa League. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di giovedì all'Allianz Stadium con fischio d'inizio dell'incontro fissato per le 21:00. La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. Qui su Tuttosport la diretta testuale dell'incontro.
Allianz Stadium - Torino
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